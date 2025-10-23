Grecia le envió un mensaje a Isa ante la polémica por el arrunchis con Zambrano en el 'Desafío'

La modelo decidió romper el silencio acerca de su cercanía con el deportista olímpico no solo en la casa Gamma sino también en la Suite ditu. Aunque aseguró que le dejó las cosas muy claras a su compañero, argumentando que solo puede haber una amistad entre ellos dos debido a la relación que tiene desde antes de estar en La Ciudad de las Cajas, la joven volvió a referirse al tema para enviarle un mensaje a Isa.

Mira el video a partir del minuto 28:08

Es necesario mencionar que Isa y Zambrano fueron los primeros Súper Humanos en sentirse atraídos en el programa de Caracol Televisión; sin embargo, su historia fue corta debido a que la competidora se convirtió en la primera eliminada de la casa naranja. Antes de salir, dijo que estaba dispuesta a darse una oportunidad de conocer a su compañero; sin embargo, este plan al parecer se arruinó debido a que él estaría interesado en otra persona.

Qué le mandó a decir Grecia a Isa sobre Zambrano después del 'Desafío'

Cuando le preguntaron a la modelo si estaba abierta a conversar con su excompañera sobre lo sucedido en Tobia, Cundinamarca, ella se mostró muy abierta a tener un espacio para aclarar cualquier malentendido.



"Si Isa me pregunta, claro, le responderé, igual pues ella también me imagino que vio el Desafío. Yo no tuve contacto con ella mucho, creo que ella salió en el tercer ciclo, no sé, entonces yo entro a Gamma cuando ya no está entonces no tengo relación con ella, pero obviamente ella me quiere preguntar cosas para tener un poco más de visión para de pronto tomar una decisión de estar con Zambrano, pues yo también estoy dispuesta a eso", mencionó.

Asimismo, recordó que ella sostiene una relación que, aunque intenta mantener alejada del ojo público, se ha mantenido sólida desde hace bastante tiempo. A esto se le suma el hecho de que Zambrano admitió que no estaría insistiéndole a Grecia en tener algún tipo de vínculo, pues sabe darse su propio lugar.

