En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Grecia le envió un mensaje a Isa ante la polémica por el arrunchis con Zambrano en el 'Desafío'

Grecia le envió un mensaje a Isa ante la polémica por el arrunchis con Zambrano en el 'Desafío'

Durante una transmisión en vivo para las redes de Caracol Televisión, la Súper Humana reveló cómo quedaron las cosas con el deportista olímpico y qué piensa hacer respecto a los comentarios de Isa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad