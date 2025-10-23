Lina Tejeiro sabía que Yina Calderón no pelearía con Andrea Valdiri: esta fue su predicción

Una verdadera conversación se generó en redes sociales el pasado sábado 25 de octubre luego de que Yina Calderón se retirara oficialmente de la pelea con 'La Valdiri' tras un par de segundos en el ring de boxeo. La creadora de contenido digital dejó a más de una persona con ganas de verla derrotada en el cuadrilátero y saldar una deuda simbólica que al parecer tiene con varias figuras públicas por hacer comentarios en su contra.

Qué dijo Lina Tejeiro sobre la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri

Ochoa aprovechó que tuvo la oportunidad de conversar con la actriz de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' para preguntarle por la indirecta que tiró en redes sociales luego del corto enfrentamiento deportivo: "¿Nos sorprende? No nos sorprende. GAYINA", escribió en las plataformas digitales.



A pesar de que al inicio, la dueña de coraje desmintió que se tratase de una indirecta, poco después admitió con su sentido del humor que sí era así y hasta comentó que se siente con la autorización de opinar teniendo en cuenta que ella también se ha visto afectada por los mensajes emitidos por Calderón.



"No, mentiras, sí, sí lo publiqué por ella (...) Creo que ella ha opinado mucho sobre mi vida, sobre mi aspecto físico, sobre muchas cosas de mí y más que sobre ella, creo que fue sobre la pelea", confesó.

Asimismo, aseguró que se quedó con las ganas de verla pelear en el cuadrilátero, pero señaló que ella tenía el presentimiento de que la influenciadora no daría la batalla.

"Lo estoy hablando desde un lugar como televidente. Yo quería ver la pelea, pero yo le dije a mi familia 'Yina no se va a montar'. No, eso obvio no va a ser capaz", dijo durante el encuentro.

Finalmente, aseguró que Yina quizás pecó por hablar de más, pues se comprometió públicamente a que haría su mejor esfuerzo por dar una buena pelea, lo que derivó en críticas no solo por su posición pasiva en la contienda, sino también por los comentarios que ha hecho posteriormente en las plataformas digitales.

Las reacciones ante la declaración de Tejeiro no se han hecho esperar: "Pero ella es demasiado profesional para que ser meta en esos temas", "Sigan nombrándola, dándole foco y más va existir, el día que no la mencionen para nada, ese día se derrota a Yina Calderón", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.