Lina Tejeiro hizo radical cambio de 'look' y dicen que se parece a protagonista de 'Game Of Thrones'

La destacada empresaria de la marca Coraje vuelve a ser noticia en las plataformas digitales gracias al cambio de look que se practicó, pues apareció el pasado 4 de octubre en su cuenta oficial de Instagram con el cabello completamente decolorado, look que causó todo tipo de opiniones, sobre todo comentarios en donde elogiaban este nuevo estilo y lo arriesgada que estaba siendo con la propuesta.

"Con esta mona llenas el álbum", escribió junto a la galería de cuatro fotos, en donde también destacan sus pecas. Una de las primeras en reaccionar a la publicación fue su entrañable amiga, Greeicy, quien aprovechó para destacar su belleza y lo orgullosa que se siente de tenerla en su vida: "Uuuufffffff. Claro que sí", mencionó.

Otros usuarios, por su parte, señalaron que tenía un cierto parecido físico a la menor del clan Kardashian y también al personaje de Daenerys Targaryen, conocido también como Khaleesi en la recordada serie de televisión 'Juego de Tronos', que fue interpretado por la actriz Emilia Clarke.



"La que es linda es linda", "Espectacular", "¿Soy la única a la que se le hace que se parece a Kylie Jenner así mona?", "Wow❤️ te pareces a Kylie así", "Kylie Jenner eres tú? Wooow 🔥", "Internacional", "De todas las hadas eres la decolor-hada", "Khe,😍 hermosísima, 😍 wooow, muero", "Un toque de modernidad y rebeldía", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

En agosto de 2025, Tejeiro fue noticia al anunciarles a sus seguidores que tomó la decisión de migrar desde la televisión hasta las tablas. Decidida a salir de su zona de confort y ponerse un nuevo desafío en su vida profesional, la mujer aceptó trabajar de la mano de su colega Cristian Villamil, a quien conoció en las grabaciones de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

"Voy camino a leer el libreto de la obra de teatro en la que voy a participar, nunca en mi vida he hecho teatro. A veces me pregunto '¿por qué estoy haciendo teatro?, ¿qué necesidad?' y me respondo 'la necesidad de aprender, la necesidad de crecer, la necesidad de salir de la zona de confort'", mencionó en aquella ocasión.