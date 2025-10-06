Deisy, del 'Desafío', conoció a su "cuñada" en vivo: hermana de Rata dijo si cree en su relación

La exintegrante de las casas Omega y Alpha se llevó una gran sorpresa al aceptar la invitación que le realizó ditu para participar en el programa, pues la pusieron en contacto en vivo con la hermana de Rata. Durante su paso por La Ciudad de las Cajas, la joven dio de qué hablar debido a los gestos que tenía con su compañero, pues mientras unos estaban convencidos de la química que ambos tenían, otros afirmaban que ella sentía completo desinterés por él.

Lo cierto es que Guajira y Ossa no dudaron en preguntarle a Alejandra si en realidad cree en el amor de los competidores de acuerdo a lo que pudo ver a través de las pantallas de Caracol Televisión, a lo que ella respondió: "Yo creo en todos los amores, el amor a veces es muy genuino y nace donde uno menos espera, entonces yo estoy siempre como a favor de las cosas buenas y claro, del amor, y desde que quieran a mi niño siempre lo voy a apoyar", dijo en la entrevista.

La modelo fitness, apenada, aprovechó el espacio para aclarar que todavía no es su cuñada porque simplemente se estaba conociendo con el deportista en La Ciudad de las Cajas. Además añadió que quiere darse la posibilidad de acercarse aún más a su colega cuando salga del exitoso formato de televisión.



Guajira le pidió a Maldonado que se imaginara que estaban en medio de una boda para que le expresara a la exdesafiante qué significado tiene Rata en su vida y por qué considera que es una persona a la que merece darle una oportunidad en el amor.

"Es el hombre más maravilloso que yo conozco (...) Le entrego como un pedazo de mi corazón, ya teniendo en cuenta eso son dos corazones los que tiene que cuidar y una responsabilidad demasiado grande. Lo entrego tal y como es, como una persona humilde, cariñosa, lo entrego porque no quiero que me lo cambien", mencionó.

