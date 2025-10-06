En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Deisy, del 'Desafío', conoció a su "cuñada" en vivo: hermana de Rata dijo si cree en su relación

Deisy, del 'Desafío', conoció a su "cuñada" en vivo: hermana de Rata dijo si cree en su relación

El pasado 4 de octubre, Alejandra Maldonado se conectó en videollamada con el programa ditu para conocer a la más reciente eliminada del reality de los colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad