Caracol TV  / Actualidad  / Isa, eliminada del Desafío, se dio un pico con un exparticipante; hasta Deisy reaccionó

Isa, eliminada del Desafío, se dio un pico con un exparticipante; hasta Deisy reaccionó

Tanto Isa como CJ, exparticipantes del Desafío, se quedaron mirando fijamente uno por unos minutos; posteriormente, el intenta darle un pico, pero ella se retira y los molestan.

Foto: Instagram @ditu y @isabel__carvajal
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: 5 de oct, 2025

