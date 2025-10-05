Isa, eliminada del Desafío, se dio un pico con un exparticipante; hasta Deisy reaccionó

En las últimas horas, se conoció un video en el cual Isa, una de las eliminadas del Desafío Siglo XXI, se dio un pico con CJ, quien participó en el programa en la versión del 2021. Ella empezó diciendo que eran amigos, pero segundos después estaban los dos frente a frente.

Isa, del Desafío, se dio pico con CJ

En ese instante él le dice: "tú tienes miedo, porque yo no", pero Isa le revela que ella sí. Posteriormente, él la agarra de la cintura y le pregunta si lo puede hacer, mientras tanto, la mujer paisa pega un grito tras este hecho. Primero juntas sus narices y él expresa que lo debe mirar a los ojos y no a la boca.



Luego, él intenta sacar la lengua, pero ella se aparta de la escena. Todos empiezan a reírse y de nuevo, ellos quedan mirándose, para luego darse un pico. La reacción que todos en ditu es reírse por lo que acaba de pasar. Además, como Deisy, quien recientemente dejó el Cubo de los Eliminados, también no pudo contener la carcajada al ver cómo su excompañera del Desafío tuvo un instante de tensión con César José Romero, más conocido como CJ.