En vivo
Sábados Felices
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / Marilyn Patiño tuvo una hija con su mejor amigo: detalles exclusivos de su relación

Marilyn Patiño tuvo una hija con su mejor amigo: detalles exclusivos de su relación

Meses después de perder a su expareja, Marilyn Patiño anunció que estaba en embarazo, aunque muchos le dijeron que no tuviera a su bebé ella se negó y la llamó Milagros, ¿quién es el papá de la niña?

Publicidad

Publicidad

Publicidad