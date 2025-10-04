Marilyn Patiño tuvo una hija con su mejor amigo: detalles exclusivos de su relación

La actriz Marilyn Patiño abrió su corazón en Se Dice de Mí para contar uno de los capítulos más inesperados y transformadores de su vida. Tras la trágica muerte del padre de sus hijos, la artista pasó por momentos de profundo dolor y desesperanza. Sin embargo, en medio de esa etapa difícil llegó una noticia que cambiaría todo: a los 41 años se enteró de que estaba embarazada por tercera vez. A Valentino y Samuel se sumó Milagros, “quien llegó en un momento de milagros”, como asegura la madre de Marilyn.

En la entrevista, Patiño relató que el embarazo no fue planeado: “Estaba con mi amigo desahogándome, yo lloraba todo el tiempo, le contaba y lloraba más (…) en marzo estuve con él una sola vez y quedé embarazada”, confesó. Entre risas recordó cómo pensó: “cómo va a pasar esto”, aunque dejó claro que, a pesar de no ser pareja, él sigue siendo su mejor amigo y juntos están criando a la bebé.



Varias personas le dijeron que no debía tenerla, pero ella priorizó su fe y decidió dar a luz. Al enterarse, sus amigos no podían creerlo, sin embargo, todos celebraron la llegada de Milagros y hoy saben que sigue existiendo una amistad entre los dos padres.

Para Marilyn, su hija menor ha sido un regalo que le devolvió la esperanza: “Es la bendición más hermosa, es una muñeca divina, me ha sacado las risas, me sanó, me volvió más comprometida”, aseguró emocionada. La actriz también reconoció que fue duramente juzgada por quedar embarazada tan poco tiempo después de la muerte de su expareja, pero su familia considera que la bebé llegó justo cuando más la necesitaba.

Finalmente, recordó el momento más oscuro de su vida, cuando pensó en no seguir adelante y le pidió a Dios que cuidara a sus hijos:“El mar en lugar de tragarme me sacó”, dijo, convencida de que su fe y su hija Milagros le dieron una segunda oportunidad para vivir.



