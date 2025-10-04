En vivo
Marilyn Patiño da su hipótesis sobre por qué le quitaron la vida al papá de sus hijos

Marilyn Patiño recuerda su historia de amor con Fabián Bonilla, cuenta de qué se enamoró al conocerlo, cómo se deterioró su relación y, entre lágrimas, afirma que perderlo a él fue “perderlo todo en Colombia”.

