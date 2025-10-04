Marilyn Patiño da su hipótesis sobre por qué le quitaron la vida al papá de sus hijos

La reconocida actriz Marilyn Patiño decidió hablar abiertamente sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de Fabián Bonilla, padre de sus hijos. En un video publicado en octubre de 2023, la artista relató que se enteró de la noticia mientras él se encontraba de viaje en Cali, según contó, su fallecimiento ocurrió en circunstancias confusas.

En entrevista con el programa Se Dice de Mí, Patiño compartió la hipótesis que mantiene hasta hoy: “Creo que lo secuestraron, porque pasó de tener fincas y ganado a no poseer nada a su nombre”. Tiempo después, Fabián apareció sin vida junto a otras personas, lo que dejó más preguntas que respuestas.



Marilyn fue enfática en aclarar que el padre de sus hijos no era narcotraficante, como algunos rumores han querido señalar, con tristeza expresó su frustración ante la violencia que persiste en el país: “La vida en Colombia no vale nada”. La actriz recordó con melancolía la historia de amor que vivió con Fabián, asegurando que fueron años llenos de ilusión y proyectos en común: “Cuando lo conocí me enamoré perdidamente de sus ojos verdes, sus pantalones rotos”, recordó con emoción.

Juntos iniciaron una vida desde cero, construyeron sueños, viajaron, vivieron en España y formaron una familia unida, Patiño confesó que él fue el amor de su vida, pero con el tiempo la relación comenzó a deteriorarse.

La actriz reveló que Fabián empezó a viajar con frecuencia y ella comenzó a descubrir mentiras que afectaron la confianza entre ambos. “Mentiras y mujeres, yo llegué al punto de hacerme la sorda porque le tenía miedo a ser madre soltera”, contó con sinceridad. Su separación fue difícil, pero el golpe más fuerte llegó con su muerte, aquel día coincidía con el cumpleaños de su hijo, lo que la obligó a tomar una decisión que cambió su rumbo: “Podía hacerlo sentir triste al llevarlo a enterrar a su papá o llevármelo a Estados Unidos”, dijo. Finalmente, optó por lo segundo, buscando proteger a su hijo del dolor y ofrecerle una nueva oportunidad lejos del sufrimiento.



