Zambrano le confesó a Grecia sus sentimientos y así reaccionó ella: “Me gustas”

Zambrano y Grecia fueron seleccionados por los desafiantes para pasar la primera noche de la etapa de dos equipos en el Desafío del Siglo juntos en la Suite ditu. Inmediatamente los televidentes y seguidores de la pareja le pusieron los ojos a lo que harían allí.

Lee más: La particular respuesta de Zambrano a Grecia sobre por qué no llevó a Tina a la Suite



Como era de esperarse, los dos tuvieron la oportunidad de hablar sobre la competencia, el momento en el que se conocieron e incluso la deportista cuestionó al medallista sobre la razón por la que la llevó a ella y no a Tina. En ese momento él le respondió que no tenía afán con nadie dentro de la Ciudad de las Cajas.



Zambrano y Grecia en la Suite

Justo cuando varios pensaban que no iba a suceder nada entre los participantes, Zambrano tomó por sorpresa a más de uno y durante una dinámica de preguntas le hizo una confesión a su compañera, quien reaccionó entre risas.

“¿Hay algo que desearías que yo supiera de ti, pero no te atreves a decir?”, cuestionó Grecia y rápidamente él respondió: “Que me gustas” lo que la hizo reír hasta que él continuó: “tienes cualidades que me gustan desde el primer día que llegaste a la casa Gamma, me gusta la actitud tuya”.

Publicidad

Fue entonces cuando ella preguntó por qué en ese momento y no antes, a lo que él contestó que no la conocía, no habían interactuado y por esa razón no se había fijado en ella previamente, además, durante los primeros ciclos sostuvo una relación con Isa.

Lee más: Isa explicó qué piensa de Zambrano tras verlo con Grecia: “si todos pueden tenerlo, ya no quiero”

Publicidad

Ahora muchos están atentos a lo que podría ocurrir con los desafiantes, pues quedaron en equipos diferentes después del Desafío de Capitanas, Grecia estará jugando en Gamma, mientras que Zambrano compartirá con Katiuska y Tina en Omega.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.