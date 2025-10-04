En vivo
Se dice de mi
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Zambrano le confesó a Grecia sus sentimientos y así reaccionó ella: “Me gustas”

Zambrano le confesó a Grecia sus sentimientos y así reaccionó ella: “Me gustas”

La cercanía entre Zambrano y Grecia es cada vez más grande, compartir la Suite solo los acercó más y por eso salieron a la luz los sentimientos que existen entre ellos.

