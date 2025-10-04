Isa explicó qué piensa de Zambrano tras verlo con Grecia: “si todos pueden tenerlo, ya no quiero”

No cabe duda de que uno de los temas que más está causando conversación en el Desafío del Siglo es lo que está sucediendo entre Zambrano y Grecia; sus compañeros de Gamma los habían visto muy juntos y al final del capítulo 66 fueron elegidos para disfrutar de la Suite Ditu.

Lee más: La particular respuesta de Zambrano a Grecia sobre por qué no llevó a Tina a la Suite



Una de las reacciones más esperadas, sin duda, era la de Isa y por eso la joven se tomó el tiempo de grabar varias historias en las que disipó las dudas que muchos podrían tener sobre lo que sucederá entre los dos cuando el medallista salga de la Ciudad de las Cajas.



Qué dijo Isa sobre Zambrano y Grecia

La joven inició su discurso mencionando que ellos no quedaron con ninguna relación consolidada dentro o fuera del Desafío del Siglo y que, por esta razón, lo que dijeron es que esperarían a estar afuera para ver qué podría suceder entre los dos con su atracción.

Sobre sus acercamientos con Grecia explicó: “Yo no debo sentirme amenazada, celosa o triste porque no hay nada consolidado”. Aunque muchos sintieron sus palabras como un parte de calma y tranquilidad, lo cierto es que en el show de ditu, mencionó algo que alertó a los seguidores de la pareja.

Publicidad

“No sé si después de todo lo que he visto se pueda consolidar”, explicó y en sus historias dejó claro que ella no está esperando por nadie, pues no sabe lo que pueda pasar más adelante, sin embargo, tiene claro que si quiere hablar con él y que, de ser posible, entre los dos quede una bonita amistad.

Por el momento hay muchos internautas pendientes de sus redes sociales y también de cada uno de los movimientos de Zambrano dentro de la competencia, pues quedó en la misma casa con Tina, participante con la que también lo han llegado a relacionar sus compañeros.

Publicidad

Lee más: Isa, eliminada del 'Desafío', reaccionó a la "montada de patica" de Zambrano a Grecia

Finalmente, Isa compartió una fotografía junto a un texto que ha dado mucho de qué hablar: “yo soy una mujer a la que le gusta lo EXCLUSIVO, a la que le gusta que la persona que muestra interés en ella, SOLO lo muestre en ella (…) Como dicen por ahí... "Si todo el mundo lo puede tener, ya no lo quiero"”, escribió.

Isa opinó de Zambrano y Grecia en el Desafío. Foto: Caracol Televisión

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.