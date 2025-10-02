Gio sospecha que hubo besos entre Zambrano y Grecia en el 'Desafío'

Después de que Gamma llegara del castigo, Zambrano y Grecia se recostaron, mientras los demás compañeros se quedaron hablando en la piscina. Hubo un comentario que llamó la atención y fue el de Gio, quien sospecha que los dos integrantes del equipo ya se habrían besado.

Qué dijo Gio de Zambrano y Grecia

"Yo creo que esos sí se han dado un beso", afirmó; sin embargo, Rosa indicó que eso no pasado por el momento, porque indica que la cucuteña tiene su pareja afuera del Desafío Siglo XXI. A la conversación se le une Potro, Yudisa y Mencho, y se preguntan que si se dejarían poner la pierna una encima de la otra.



Unos minutos después, Gio indica que, si él fuera el novio, no le gustaría y le diría "chao". Asimismo, indican que sería diferente si Potro y Yudisa se recostaran, porque según los participantes, a ellos se les ve la amistad. Entre ellos, afirmaron que Zambrano y Grecia han tenido muchos arrunchis, pero uno de ellos expresa que: "Eso no es arrunchis, eso es brazo sostenido sobre abdomen contraído".

Qué dijo Grecia en el 'Desafío' de su novio

Es de resaltar que, recientemente, Grecia estuvo hablando con sus compañeros de Gamma, quienes la molestaron con Zambrano. Ella indicó que tiene pareja y que no le sería infiel, asimismo, resaltó que con el capitán del equipo solo tiene una buena amistad.

Tras este momento, le preguntaron sobre su novio y la cucuteña indicó que él tampoco sería capaz de cometer un acto que arruine su relación. A lo que los demás, le dijeron que no debería estar tan segura, pero que estaban felices de que hablara así de su pareja.

