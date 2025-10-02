Quién es el hijo de Víctor Hugo Aristizábal que juega con Colombia en el Mundial Sub 20

El nombre de Aristigol vuelve a ser noticia estos días debido al enfrentamiento deportivo entre la Selección Colombia sub 20 y Noruega en Chile, pues su hijo es la nueva apuesta de César Torres, el director técnico que llega confiado al partido, pero decidido a conseguir una nueva victoria en el terreno de juego.

Quién es el hijo de Víctor Hugo Aristizábal

Se trata de Emilio Aristizábal, nacido el 5 de agosto de 2005, por lo que a la fecha tiene 20 años. Desde muy joven, su padre se encargó de heredarle el amor por el balompié, disciplina que le ha permitido alcanzar logros a tan corta edad. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 95 mil seguidores, con los que comparte los logros que ha obtenido en su carrera deportiva, muestra la relación con sus compañeros y hasta hace públicos detalles de su vida personal y familiar.



"Gran esfuerzo, equipo", escribió recientemente en las plataformas digitales para alentar a sus compañeros.

A pesar de que no hizo parte del suramericano Sub 20, fue convocado a la Selección Colombia gracias a un trabajo desarrollado a pulso y ahora se posiciona como una de las figuras más prometedoras.

Dónde está jugando el hijo de Víctor Hugo Aristizábal

El joven debutó como jugador en noviembre de 2023 en el Atlético Nacional, noticia que fue recibida con mucha emoción por su padre, quien se encontraba trabajando como comentarista deportivo de un importante programa y no pudo contener las lágrimas al verlo cumpliendo el sueño por el que tanto se ha estado preparando.

A pesar de que este equipo le permitió darse a conocer, ahora se encuentra en Fortaleza CEIF, donde se desempeña como delantero y ostenta el número 19. Junto a este conjunto deportivo ha anotado varios goles y ha hecho vibrar a la hinchada; sin embargo, su éxito más grande llegó cuando fue convocado a la Selección Colombia, donde ha tenido la oportunidad de trabajar de la mano de grandes promesas como Jordan Barrera, Neyser David Villareal, Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Óscar Perez, Jhon Rentería, entre otros jugadores.

