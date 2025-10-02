Niño de 'Tormenta de pasiones' ya es todo un adulto: quién es y cómo luce ahora

Desde que se estrenó la novela turca que narra la historia de la familia Arkasu, muchas personas se han mostrado interesadas en conocer más detalles tanto de la producción como del elenco. Uno de los personajes más llamativos es Osmán Arkasu, interpretado por Emir Berke Zincidi, pues al ser el actor más joven de todo el reparto hay quienes se preguntan qué fue de su vida tras participar en el proyecto.

Es necesario mencionar que aquí compartió set y aprendió de actores de la talla de Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Wilma Elles, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah, entre otras destacadas figuras del entretenimiento en Turquía.



Niño de 'Tormenta de pasiones' ya es todo un adulto

Berke nació el 4 de octubre de 2005 en la Provincia de Ankara, Turquía, por lo que a la fecha tiene 20 años. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 800 mil seguidores que están atentos a los proyectos en lo que participa, pues decidió continuar con su trabajo como actor, llegando a estar en cine como también en televisión.

En las plataformas digitales ha demostrado ser una apasionado por el gimnasio, por el modelaje y por los viajes. Con frecuencia publica contenido relacionado con los viajes que realiza y la buena relación que sostiene con su familia, que lo ha apoyado durante años en su ascenso en la fama, pues esta no es la única producción en la que ha trabajo; también ha estado en otros proyectos de la talla de 'Amor y travesuras', 'Pequeños opuestos', 'Bir Deniz Hikayesi' y demás.

Cada vez que recuerda a su personaje, el joven recibe múltiples elogios por parte de los usuarios de Internet:

"Has crecido demasiado", "Te extrañamos mucho e los sets", "Osman era genial", "😊El pequeño Osman es tan lindo 🤗Me encanta tanto esta serie 💕", "Tal tiempo pasará", "I love you Osman ,😍 saludos desde Colombia, South America... Veo la telenovela todas las tardes aquí se llama TORMENTA DE PASIONES y me encanta gracias a ti pequeñín, so cute... Eres adorable,😘 besitos de mi corazón ❤️ ❤️❤️❤️❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

