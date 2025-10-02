Actor de ‘Vecinos’ supo que era adoptado a los 25 años, cuando su papá biológico murió

Alberto Saavedra recibió un homenaje en el matutino de Caracol Televisión y allí estuvo habló de cómo comenzó su carrera artística, que ya cumple más de 50 años. El actor caleño, recordado, entre otros, por su papel de Gervasio Rodríguez en ‘Vecinos’, aseguró que desde pequeño sabía que quería estar en el mundo artístico, pero no imaginaba que iba a ser actor, pues la música era su gran pasión.

Cuando Iván Lalinde le preguntó si sus padres lo apoyaban en su intención de ser un artista, Saavedra reveló que siempre fue muy “distante” de los que creía que eran sus padres y que a sus 25 años se enteró de que era adoptado.

“Vine a saber quién era mi papá cuando él murió. Lo consideraba era un amigo. Es una historia que viene a descubrir con el tiempo; la persona que me crio realmente, que imaginaba era mi mamá, resultó que no era mi mamá. El que jamás me pasó por la mente que fuera mi papá, pues él era sí mi papá”, declaró el artista.

Saavedra confesó que sí le parecía raro que el hombre, a quien luego identificó como Augusto, se comportara de una manera tan especial con él. No obstante, nunca llegó a pensar que tenían un vínculo sanguíneo.

“Una vez él murió, una hermana de él me llama a un apartamentico en el que yo vivía en el Santa Fe [en Bogotá] y me dice simplemente: ‘Supe que tenemos que compartir el dolor. Augusto era tú papá’. Eso fue en 1970, ya tenía 25 años”, agregó.

A Saavedra nunca le interesó indagar más sobre el tema y, de hecho, desconoce quién es su madre bilógica, pues su mamá adoptiva murió en los años 90 y nunca le reveló la verdad. Pese a eso, él dijo que solo siente gratitud.

¿De qué trata la novela 'Vecinos', de Caracol Televisión?

Es una comedia romántica, protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, que se centra en la historia de Óscar Leal, un taxista humilde y divertido al que le cambia la vida cuando se gana la lotería. Con el dinero, decide comprar un apartamento en una exclusiva zona de la ciudad y así deja el barrio popular que habitaba junto a su mamá.

En su nueva propiedad, su vida convive entre fiestas, vecinos que no toleran su estilo bullicioso, y un amor imposible con Tatiana, una mujer adinerada con quien se va entrometiendo poco a poco una relación afectiva, aunque él proviene de orígenes muy diferentes.

