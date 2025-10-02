En vivo
Actor de ‘Vecinos’ supo que era adoptado a los 25 años, cuando su papá biológico murió

El reconocido artista contó en ‘Día a Día’ que desde pequeño siempre le pareció extraño lo especial que era con él el hombre que al final resultó ser su padre verdadero.

Actor de 'Vecinos' supo que era adoptado a los 25 años de edad
Foto: Captura de pantalla de Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

