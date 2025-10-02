Los participantes del ‘Desafío’ que llegarían a la final, según Gero y otros eliminados

Gero, María C, Lucho, Isa y Abraham, eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’, pasaron por El Sentenciado, de Caracol Televisión, y participaron en las diferentes dinámicas propuestas. En una de ellas se les pidió a los exconcursantes del 'reality' que dijeran sus tres finalistas y varios coincidieron en un par de nombres.

Lea también: Las cuatro mujeres que aseguraron su pase a la nueva etapa del 'Desafío': solo habrá dos equipos



Quiénes serían los finalistas del ‘Desafío’, según eliminados del programa

Todos los exdesafiantes mencionados coincidieron en que Katiuska sería una de las finalistas del ‘Desafío’, pues evidentemente la ven como una de las mujeres más fuertes y hábiles de la competencia.

Rata, que en realidad se llama José Maldonado, también fue otro de los nombrados por varios de los eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’, mientras que otros ven con ojos de finalista a Potro. A continuación, lo que dijeron los exapartcipantes del programa en El Sentenciado:



Gero, que rompió en llanto con mensaje que el envió su papá, dijo que sus finalistas son Rata, Rosa, Leo y Katiuska.

María C, por su parte, ve en la gran final del ‘Desafío’ a Rata, Katiuska y Potro.

Lucho aseguró que los que llegarían a la final serían Potro, Katiuska y Yudisa.

Isa coincidió con que Katiuska y Rata podrían llegar a la final, pero también incluyó en la selecta lista a Zambrano (con quien tuvo mucha química desde el principio) y Rosa.

Abraham considera que los finalistas del programa serán Rata, Leo y Katiuska.

¿Cuánto dinero se lleva el ganador del ‘Desafío’ 2025?

El ganador del ‘Desafío Siglo XXI’ tiene asegurados 1.200 millones de pesos, uno de los premios más altos que se entrega en un 'reality' en Colombia y Latinoamérica. No obstante, esa cifra podría ser mucho más alta si el competidor llega a la gran final con algún dinero acumulado durante el juego.

