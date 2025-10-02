Los participantes del ‘Desafío’ que llegarían a la final, según Gero y otros eliminados

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Gero, María C, Lucho, Isa y Abraham, eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’, pasaron por El Sentenciado, de Caracol Televisión, y participaron en las diferentes dinámicas propuestas. En una de ellas se les pidió a los exconcursantes del 'reality' que dijeran sus tres finalistas y varios coincidieron en un par de nombres.
Lea también: Las cuatro mujeres que aseguraron su pase a la nueva etapa del 'Desafío': solo habrá dos equipos
Todos los exdesafiantes mencionados coincidieron en que Katiuska sería una de las finalistas del ‘Desafío’, pues evidentemente la ven como una de las mujeres más fuertes y hábiles de la competencia.
Rata, que en realidad se llama José Maldonado, también fue otro de los nombrados por varios de los eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’, mientras que otros ven con ojos de finalista a Potro. A continuación, lo que dijeron los exapartcipantes del programa en El Sentenciado:
Publicidad
El ganador del ‘Desafío Siglo XXI’ tiene asegurados 1.200 millones de pesos, uno de los premios más altos que se entrega en un 'reality' en Colombia y Latinoamérica. No obstante, esa cifra podría ser mucho más alta si el competidor llega a la gran final con algún dinero acumulado durante el juego.