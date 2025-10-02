Mamá de B- King destapó la millonaria suma que le iban a dar a su hijo por su show en México

En medio de su luto por la pérdida de B- King, quien fue hallado muerto en México junto a DJ Regio Clown, su familia concedió una entrevista en donde se refirió acerca de los últimos días de vida del artista y las conversaciones que él sostuvo con sus seres queridos antes de desaparecer el 16 de septiembre. Durante el encuentro, la madre del músico reveló detalles del espectáculo que iba a ofrecer en 'El País Azteca'.

Cuánto le iban a pagar a B- King por presentarse en México

Luego de confesar que sostuvo una conversación con Bayron Sánchez en donde él le reveló que había creado un equipo de trabajo en México que le estaba ayudando a posicionar su música y de contar que no había tenido la oportunidad de conocer a Juan Camilo Gallego, mánager de su hijo, sino hasta que viajó hasta el país para el reconocimiento del cadáver; Salazar destapó cuánta plata le habían prometido al artista por su presentación.

"Pues lo que me dijo él fue 'ma, me van a dar mil quinientos dólares'. Así, no más, me dijo eso... Y el hotel pago, los tiquetes, estadía", comentó la mujer; cifra que en moneda colombiana sería casi seis millones de pesos.

Es necesario mencionar que la expareja sentimental de Marcela Reyes se desempeñaba como intérprete de reguetón y el evento al que fue convocado era de electrónica.



Mamá de B- King no estaba de acuerdo con el viaje a México

Adriana aprovechó también el espacio para confesar que no estaba de acuerdo con el viaje que emprendería su hijo hasta dicho país; sin embargo, se abstuvo de hacerle cualquier tipo de recomendación porque temía que él fuera a tomar a mal sus advertencias.

"Me dijo 'ma, me contrataron en México para cantar. Mira, estoy feliz' y y' 'papi, qué rico, ¿y quién?' y me mostró a Regio, primera vez que lo veía (...) Cuando yo vi a Regio, yo sentí algo, la verdad, no sé, como que no me gustó mucho, como una corazonada. Yo lo cuidaba mucho a él (...) No le quise decir nada porque siempre que le decía algo era 'ya tú me vas a salar todo'", concluyó.