Murió famoso actor de 'Vecinos' y 'La Familia P. Luche' a los 52 años: México está de luto

México está de luto debido al fallecimiento de uno de los grandes actores de la televisión y el cine. El hombre de 52 años llegó a participar en producciones en la pantalla chica como 'La familia P. Luche', 'Hospital El Paisa' y 'Eternamente amándonos'; así como también apareció en proyectos cinematográficos de la talla de 'Extraños caminos', 'Mujeres insumisas', 'Julio y su ángel' y 'Perdita Durango'.

La información fue dada a conocer por la ANDI a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee junto a una foto del intérprete.



De acuerdo con las versiones de sus allegados, el deceso se produjo el finde semana del 27 de septiembre, pero fue hasta el 28 del mismo mes que se realizaron las honras fúnebres en la sala 1 de la funeraria J. García López en Ciudad de México.

Q.E.P.D. nuestro compañero actor Carlos Arau. Mis condolencias para su familia. 🙏 — Eduardo España (@laloespana) September 30, 2025

Publicidad

Noticia en desarrollo...