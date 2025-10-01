One Direction está de luto nuevamente: murió importante integrante del equipo de trabajo

Hollywood está de luto debido a la muerte del destacado bailarín y coreógrafo que fue ayuda de varias celebridades para alcanzar el éxito en Estados Unidos y en el exterior. La noticia fue confirmada en las mismas redes sociales de Roberts, quien recogía más de 100 mil seguidores en Instagram y acostumbraba a publicar contenido relacionado con los proyectos en los que trabajaba.

De acuerdo con el comunicado, el hecho se registró el 26 de septiembre, luego de que el hombre batallara contra el cáncer: "Pablo falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, se lee en el post junto a una fotografía suya.

Paul acompañó a One Direction durante varios años en sus giras y se ocupó de sus montajes de baile en el escenario. De hecho, se le atribuye el éxito artístico que tuvieron algunos videoclips como 'Kiss you', 'Steal my girl'y 'Best song ever'. Luego de que el grupo se desintegrara, tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo de Harry Styles, quien sorprendió a la industria del entretenimiento con una imagen mucho más refrescada.

Dentro de sus proyectos más destacados se encuentra 'Treat People With Kindness', donde el británico bailó junto a Phoebe Waller-Bridge, demostrando su buena química y proyectando una "explosión de alegría", según el mismo Roberts.

Varios exponentes de la música se han tomado las plataformas digitales para lamentar su deceso, tal es el caso de Sam Smith y las Spice Girls, agrupación en la que también estuvo Victoria Beckam: "Esto es desgarrador. Mis pensamientos y corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este momento difícil. Paul era una luz en este mundo. Nunca olvidaré su amabilidad y su destello. Su magia nunca dejará a las personas que amaba. Paul es eterno", "Gracias por los mejores recuerdos- te amaré y extrañaré por siempre ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.

Por el momento, sus seguidores están a la espera de conocer detalles de las honras fúnebres para darle el último adiós y homenajear su legado.

