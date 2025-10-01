En vivo
Actualidad  / One Direction está de luto nuevamente: murió importante integrante del equipo de trabajo

One Direction está de luto nuevamente: murió importante integrante del equipo de trabajo

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de muerte de Liam Payne, la recordada banda británica se vuelve a vestir de luto por la muerte de Paul Roberts a los 52 años.

