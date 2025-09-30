En vivo
Tormenta de pasiones
Caracol TV  / Actualidad  / El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto

El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto

El exparticipante paisa, nacido en Argentina, se emocionó hasta las lágrimas por las palabras que su papá, el exfutbolista de River Plate, le dedicó a través de El Sentenciado, de Caracol Televisión.

Gero, eliminado del 'Desafío', rompió en llanto con mensaje de su papá, Juan Pablo Ángel
Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

