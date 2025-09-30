El mensaje de Juan Pablo Ángel por el que Gero, eliminado del ‘Desafío’, rompió en llanto

Gero, uno de los concursantes más queridos del ‘Desafío Siglo XXI’, se animó a participar en las dinámicas de El Sentenciado y allí habló de su experiencia en el ‘reality’ de supervivencia, pero también compartió con los televidentes varios de sus momentos más personales.

El artista, que fue telonero de Camila en el concierto de Medellín, contó cómo fue separarse de su familia con tan solo 13 años, para mudarse a otro país a perseguir sus sueños, y reaccionó a los mensajes que sus padres le enviaron (por voz) a través de Caracol Televisión.

“Gero es un ser de luz, un ser muy especial, que nos ha enseñado tantas cosas. Nos ha enseñado mucha sensibilidad a aceptar sin condiciones, a no juzgar, a siempre estar positivos también. […] Gero siempre tiene las palabras correctas, las palabras positivas, o sea, todos los momentos en la vida de Gero me han orgullecido un montón”, dijo su mamá, María Paula Gutiérrez.

Al escuchar esas palabras, el antioqueño se emocionó bastante, pero fueron las palabras de su papá, Juan Pablo Ángel, los que lo hicieron romper en llanto, pues dejaron gratamente sorprendido al exdesafiante.

Qué le dijo Juan Pablo Ángel a Gero, del ‘Desafío’, que lo hizo llorar

El mensaje del exfutbolista que vistió la camiseta de la Selección Colombia decía:

“Yo creo que definitivamente Gero ha sido un maestro. Yo siempre le he dicho a él, incluso desde muy chiquito, que siempre he querido entender qué fue lo que vino a enseñarme. Para nombrar algunas cosas, una, principalmente, es la paciencia; me ha enseñado que las cosas llevan su tiempo y que no todo se soluciona corriendo. Una alegría incalculable, siempre es una sonrisa, con su creatividad, siendo ese Gero genuino y autentico. Me ha enseñado de curiosidad, volver a entender el porqué, el estar siempre mirando cómo soy capaz de encontrarle sentido a otras cosas que antes no veía, a mantenerme inquieto, tratando de buscarle siempre un propósito a la vida”.

Gero explicó que las palabras de su papá le llegaron a lo más profundo de su corazón porque su progenitor no le exprese esos sentimientos con mucha frecuencia. “Creo que son lágrimas de mucha felicidad, de lo que estoy sintiendo yo con todo el amor que he recibido”, agregó. Asimismo, les dijo a los colombianos que no se permitan renunciar a sus sueños, así las cosas se pongan difíciles, pues al final siempre llega la recompensa.

