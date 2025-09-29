Gero, eliminado del 'Desafío', habla de la "hipocresía" en Alpha y se sincera sobre Eleazar

Gero, el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, llegó a El Sentenciado para hablar sobre su paso por el programa de los colombianos. Allí relató sus mejores experiencias y la razón de aún seguir portando su camisa del equipo Beta.

Qué dijo Gero de su experiencia en Alpha

En primera medida, se refirió a Alpha, el escuadrón al cualquier perteneció luego de que bajaran la bandera de Beta y en el que estuvo antes de decirle adiós a todos sus compañeros. Allí habla de los comentarios que hacen en redes de que ellos son muy "hipócritas".

"De lo que yo he visto por fuera de la competencia, es un equipo que de pronto usa mucho de su tiempo libre para hablar y de pronto se puede interpretar como a chisme. En realidad, mi experiencia en Alpha fue súper linda. Yo conecté con todos y se pasó muy bueno. Los televidentes también pueden ver un cambio en Gero cuando llega de Beta, que empieza a ganar y a comer", afirmó.

Asimismo, indicó que es normal encontrar esos momentos de tensión que se crean en las diferentes casas, ya que, según revela, la convivencia no es nada fácil. Además, a esto, él le agrega el hambre, el cansancio, y más por el hecho de no conocer a fondo a ninguno de los participantes con los cuales se compite.

Después de esto, se refirió a los malos comentarios y Gero, primero, indica que uno no siempre le caerá bien a todo el mundo. Y que algunos tienen la definición de "chisme" y decir las verdades un poco distorsionadas.

"Para mí, el chisme es como encontrar el drama, desestabilizar el ambiente. Yo creo que nunca estaba encontrando queriendo hacer eso, simplemente era comunicar verdades. No solo se dijo detrás, las espaldas de también dijo en las caras de esas personas", detalló.



Gero, del 'Desafío', habló de Eleazar

Por otra parte, mencionó a Eleazar. Él revela que le fue muy bien con Eleazar, pero que tiene unos puntos de vista que de pronto no todos van a compartir. "Creo que mi convivencia con él fue bien. Él me dio mi lugar, yo le di el suyo, y en ningún momento hubo una pelea. Lo importante en una casa, que respete mi esencia", puntualizó.

