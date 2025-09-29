En vivo
Cuidado con el ángel
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI

Gero, eliminado del 'Desafío', habla de la "hipocresía" en Alpha y se sincera sobre Eleazar

Gero estuvo en El Sentenciado y habló acerca de varios de sus compañeros en el programa. Allí mencionó a Alpha y de cómo se sintió en aquel grupo, asimismo, de otros exparticipantes.

