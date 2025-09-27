En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Aleja, ganadora del 'Desafío' 2023, apareció en 'La Reina del Flow 2' y pocos lo notaron

Aleja, ganadora del 'Desafío' 2023, apareció en 'La Reina del Flow 2' y pocos lo notaron

La ganadora del Desafío The Box 2023 apareció en el capítulo 51 de La Reina del Flow con un look diferente al habitual. Aquí te mostramos el video e imágenes de la escena en la que participó.

Foto: Instagram @alejamartinez_s y Caracol Television
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

