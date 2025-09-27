Aleja, ganadora del 'Desafío' 2023, apareció en 'La Reina del Flow 2' y pocos lo notaron

El 'Desafío' y 'La Reina del Flow' son dos de las producciones más exitosas de Caracol Televisión. El reality ha superado las 20 temporadas, mientras que la serie que narra la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow ha cautivado a millones de televidentes y ha recibido múltiples premios internacionales.

Aleja del Desafío en la Reina del Flow 2

Actualmente, el canal transmite en las noches la segunda temporada de 'La Reina del Flow' y, en el capítulo 51, apareció Aleja, la ganadora del 'Desafío The Box 2023', aunque con una apariencia distinta a la habitual.

En esta escena, donde Charly graba un video musical en la cárcel, Aleja participa como la modelo principal. Luce el cabello negro, un body del mismo color con transparencias en el abdomen, medias de malla, tacones y joyería dorada.



Durante los minutos en que aparece, es testigo del atentado contra Totono y se la puede ver en segundo plano mientras Juancho enfrenta a Charly y lo culpa de lo ocurrido, al considerar que era el único que podía ayudarlo a salir de prisión.

Aquí puedes verla:

Aleja, del Desafío, fue víctima de robo en Bogotá

El pasado 4 de junio, Alejandra Martínez fue víctima de un atraco en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Según le contó al Ojo de la Noche de Noticias Caracol, los ladrones la estaban esperando y la interceptaron con armas de fuego cuando llegaba a su casa de entrenar en el gimnasio.

“Intentaron hackearme. Para lo que pudo pasar, realmente no fue nada. Nunca en mi vida había tenido tantas armas apuntándome y siento que reaccioné bien, porque simplemente dejé que se llevaran todo. Solo quería estar bien”, agregó.

