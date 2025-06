Ganadora del Desafío fue víctima de robo en Bogotá; vivió momentos de terror con su familia

Alejandra Martínez, ganadora del Desafío 2023, vivió un momento de pánico cuando al terminar su rutina de ejercicio fue abordada por varios hombres al frente de su casa, exactamente en el barrio Santa Rita, de la localidad de Puente Aranda.

Según reveló en Noticias Caracol, los sujetos se montaron en la camioneta, que está avalada por casi $380.000.000, y se la llevaron. Al parecer, ellos la estaban esperando para luego intimidarla con armas de fuego, pero no solo a ella, sino también a su mamá y su hermano.

Ella pidió a los hombres que por favor no dispararan, que ella entregaba todo lo que quisieran, pero que no lastimaran a ningún integrante de su familia. Después de aquellos instantes de preocupación, un vecino en especial, quien tiene un taxi, los persiguió para empezar a alarmar a las autoridades.

En seguida, la Policía Nacional llegó e iniciaron un plan para atrapar a estas personas. Según indicaron, ellos estrellaron la camioneta contra un árbol, para luego fugarse de la escena. Aunque logró recuperar su carro, sí se encuentra afectada por lo sucedido.

"Llegó un carro gris, dos muchachos que los tengo muy presentes, me quitaron las llaves del carro y se fueron. Intentaron dispararle a mi mamá. Gracias a Dios no tuve mala reacción y no me pasó nada. Me quedaron los daños de la camioneta, pero realmente es material. Lo que no se recupera es mi vida", afirmó en Noticias Caracol.

Por el momento, las autoridades están esclareciendo el caso, en donde están analizando las cámaras de seguridad para determinar quiénes fueron los causantes de estos hechos y si la estaban persiguiendo desde hace un buen rato.

Alejandra Martínez no se ha pronunciado sobre este hecho en sus redes sociales, en donde constantemente sube imágenes de cómo se encuentra. Su más reciente publicación en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, fue ella posando con su mejor pinta y los usuarios no dudaron en reaccionar.

