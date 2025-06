Darlyn Giraldo y Kratos, del Desafío, habrían terminado: esta sería la pista clave

En las últimas horas, algunos fans se han preguntado qué pasó con Darlyn Giraldo y Kratos, a quienes se les veía muy amorosos, porque recientemente los internautas notaron un detalle que podría indicar que los exparticipantes del Desafío ya no están juntos.

Qué pasó con Darlyn Giraldo y Kratos, del Desafío

A través del Instagram de Bryant Guzmán, donde acumula más de 230 mil seguidores, publicó varias imágenes, en donde anunció un nuevo proyecto. Aunque muchos lo felicitaron por esto, también se preguntaron qué está sucediendo con su pareja.

Aunque él no respondió a ninguna de estas incógnitas, varios aseguraron que se acabó el amor y que por eso no se les ha vuelto a ver juntos. Asimismo, se puede ver en ambas redes sociales que ya no están las fotos, en la que posaban como una bella pareja, solo unas cuantas, que son del año pasado.

"Se les acabó el amor", "¿qué pasó con Darlyn?", "están borrando las publicaciones poco a poco, ellos terminaron", "lo que se ve, no se pregunta", entre otros mensajes en dónde se cuestionan si siguen de novios o si hubo algo que los separó del todo.

Es de destacar que, las fotos más recientes, donde aparecen juntos, son las 29 de septiembre de 2024. Posaron con sus uniformes del Desafío muy sonrientes, por lo cual, los fans y parte de los competidores, también expresaron que les gustaba verlos así de felices.

Entre sus compañeros estaban: Anamar, Valentina, Maria Paula Tobón, Luisa Sanmiguel, Marlon Duque, entre otros, que no pudieron contener su alegría con aquellas imágenes. Por su parte, Kratos le escribió en la publicación: "Molto bella. La aventura a penas comienza".

Es de destacar que, el 30 de septiembre de 2024, estuvieron en Día a Día. Para esa época llevaban solo tres meses y ella reveló que se enamoró de su personalidad, y resaltó su caballerosidad. Por su parte, Kratos afirmó que le llamó la atención su ternura y su rostro.

Después, dijeron que durante el reality no compartieron miradas, pero que siempre estuvo esa admiración por parte de ambos. Darly expresó que lo veía muy fuerte, pero nunca como algo más. Y fue por una Valentina, compañera de los dos, que los unió. Fue toda una cupido, ¿Qué pasará ahora con los dos exparticipantes del Desafío?