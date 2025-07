Maren García, viuda de Omar Geles, publica foto con el artista y deja emotivo mensaje

En las últimas horas, Maren García quiso volver a recordar a Omar Geles con una fotografía que publicó en su Instagram, en donde tiene más de un millón de seguidores. Allí le dejó el siguiente mensaje: "Te amaré por siempre"

Viuda de Omar Geles publica foto con él

La imagen ya se conocía, porque la compartió con todos sus seguidores el 23 de mayo de 2024, dos días después del fallecimiento del intérprete de 'Los caminos de la vida'. En ese momento, García también le había escrito un texto, pero aún más largo, en la que le pedía a él que le diera fuerza para seguir adelante con sus tres hijos.

"Amor de mi vida, mi otra mitad, mi compañero de mi vida. Mi vida entera. Jamás imaginé esto, mi amor. Estoy muerta. No sé qué hacer, no sé qué voy a hacer amor sin ti. Mi vida mi linda, mi amor bonito. Lo más hermoso del mundo, el ser humano más hermoso del mundo. Te amo. No tengo fuerzas", expresó en la publicación de Instagram en la que se están dando un beso.

A raíz de esto, los seguidores no dudaron en apoyarla en medio de este duelo. Algunos le afirmaron que muy difícil olvidar un amor cuando es puro y real, y que sentían la pérdida que tuvo, porque no es sencillo de afrontar esta pérdida.

Es de destacar que, a lo largo de los últimos meses, Maren García ha revelado todos esos momentos que compartió con Omar Geles. Asimismo, logró cumplir un sueño que tenía pendiente con su familia, que era conocer la nieve, entre otras actividades que quería realizar con él.



Última carta de Omar Geles a Maren García

Asimismo, el pasado 21 de mayo, reveló esa última carta que el intérprete de 'Una hoja en blanco' le escribió el 23 de enero de 2023, un año y unos meses antes de su muerte. Allí le expresa lo mucho que la quiere y el deseo que vivir con ella toda la vida.

"Quiero que leas esta carta sin predisposición porque lo hago con respeto y con mucho amor. Por dos razones, la primera es que porque quiero pasar el resto de mi vida contigo, pero siendo felices los dos. La segunda es, por si acaso no podemos lograrlo, al menos te pueda servir para que seas feliz el resto de tu vida, estés con quien estés", fueron de algunas de las palabras que se leyeron.