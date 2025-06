Viuda de Omar Geles preocupó al hacer inusual petición por un integrante de su hogar

Maren García, viuda de Omar Geles, apareció el pasado 22 de junio en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de un millón de seguidores, para hacer una inusual petición respecto a un integrante de su hogar. Se trata de una cadena de oración por la salud de su abuelita, quien al parecer se encuentra delicado de salud.

Maren García habló del estado de su abuela y preocupó en redes. Foto: Instagram @maren.garcia

"Le pido oración por mi abuelita. Se llama Julia Carmen y tiene 88 años", escribió junto a un video en el que se le observa cepillando su cabello con delicadeza mientras pasan tiempo juntas. A pesar de la publicación, no dio más detalles al respecto, por lo que dejó preocupados a sus seguidores en la citada red social.

Posteriormente, apareció pasando tiempo de calidad con algunos cercanos a su familia, recomendando algunos emprendimientos y hasta compartiendo un fragmento de la Biblia, como lo hace habitualmente.

Maren García habló del duelo de Omar Geles

Recientemente, la mujer fue noticia en las plataformas digitales al conceder una entrevista donde abrió su corazón y se sinceró respecto al proceso que ha vivido desde que su pareja sentimental, el cantante de música vallenata Omar Geles, falleció el 21 de mayo de 2024.

García confesó no solo que por el momento no tiene intenciones de rehacer su vida sentimental, sino que también admitió que perdió parcialmente la memoria, pues no recuerda cómo se enteró que el padre de sus hijos había fallecido y tampoco tiene en mente algunos momentos que tuvieron lugar durante las honras fúnebres.

Maren reveló en el mismo encuentro que se vio en la necesidad que acudir a la ayuda de especialistas en salud mental porque la pérdida de su esposo tuvo un gran significado en su vida y aseguró que fueron sus hijos y Dios quienes le dieron la fuerza necesaria para salir adelante, a pesar de lo compleja que era esta situación.

Omar Geles falleció en la Clínica Erasmo de Valledupar tras sufrir un problema cardiaco. De acuerdo con la versión de sus allegados, ese día se había dedicado a realizar actividad física, especialmente a jugar tenis en un club.

