Marcela Reyes le mandó advertencia a Exotic DJ tras malentendido: "Yo no soy mentirosa"

Marcela Reyes activó una dinámica de 'Preguntas y respuestas' en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de tres millones de seguidores, por lo que terminó refiriéndose una vez más a su relación con Exotic DJ, su expareja y el padre de su hijo Valentino.

Marcela Reyes le envió contundente mensaje a Exotic DJ. Foto: Instagram @marcelareyes

"Nena, tu ex dijo que eran puras mentiras. Siempre te hace quedar en ridículo", "Es verdad que su ex le estaba rogando para que volvieran otra vez", le preguntaron. Sin tapujos, la artista admitió que, aunque no le "rogó", sí se sostiene en que la buscó para hablar sobre su situación sentimental.

Cabe aclarar que Exotic DJ había confesado en medio de una transmisión en vivo que sí tuvieron conversaciones sobre una posible reconciliación amorosa; sin embargo, dijo que inicialmente él se negó a regresar con ella porque estaba concentrado en su recuperación y después, cuando la buscó, ella no quiso darle una segunda oportunidad. Reyes, por su parte, admitió poco después que las cosas no sucedieron así.

En esta ocasión, Marcela confesó que tiene videos en su celular sobre el acercamiento que Exotic ha tenido con Valentino y pruebas de que ella no está diciendo mentiras.

"Quiero creer que alguien le cogió el celular (...) Acordamos que no íbamos a publicar conversaciones y es lo que yo menos quisiera hacer, pero yo no soy mentirosa, soy una mujer grande, hecha y derecha y sí hemos hablado, no solo una vez, sino muchas veces, hemos aclarado temas", mencionó a modo de advertencia.

Posteriormente, recordó que las entrevistas que ha concedido sobre la recuperación de su exnovio las ha abordado desde el respeto y el amor, y admitió que no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo con la comunicación que están sosteniendo.

"No entiendo, no he podido entender, como les dije ahorita, siento que le cogieron el celular y le escribieron eso porque no entiendo, pero bueno", dijo.

Por el momento, Exotic DJ no se ha respondido a las recientes declaraciones de Marcela, pues se encuentra promocionando sus canciones en redes sociales con ayuda de sus seguidores, especialmente su tema 'Así' versión remix en Spotify.