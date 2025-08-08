Katiuska le manda pulla a Gamma tras el chaleco que se puso Camilo y así reaccionan

En este capítulo 27 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna llama a todos los participantes y le dice a Camilo, de Omega, que es inevitable ponerse un chaleco en la competencia; por lo cual, le preguntó él cómo se sentía con eso y él respondió que muy bien.

Qué dijo Katiuska sobre decisión de chalecos

“Me siento súper relajado, no hay problema con eso, porque aquí uno vino a demostrar una de las razones por la que está aquí, cualidades, destrezas. Y siento que es Box Negro es eso, el chaleco no es que te lo colocaste y vas a salir, no, estoy tranquilo”, afirmó.

Después de esto, Serna le pregunta a Katiuska cómo se vivió ese momento en el que Zambrano, de Gamma, propone que le pongan el chaleco a Camilo, quien hasta el momento no ha ido a un Desafío a Muerte. La capitana de Omega responde que sí, tomaron la sugerencia, porque no quieren que, en una próxima vez, les digan que van a enviar este accesorio al equipo porque Camilo no lo ha portado.

“Lo único que sí le dejé claro a él y a todos los que nos están escuchando ahora mismo, es que nosotros tomamos la decisión de cómo los colocamos. No tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hacen ellos, que es por turnos. Eso no es problema mío ni de Omega”, indicó.

Asimismo, expresa que todo se recibió bien, pero que esperan que cuando vuelva un chaleco al equipo, que no sea con la excusa de que un integrante de ellos no lo ha utilizado, sino que tengan otro argumento.

