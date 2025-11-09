En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Suso 2025 DK
Caracol TV  / The Suso's Show  / Rafa Taibo recuerda experiencia paranormal que tuvo a los 10 años con un familiar

Rafa Taibo recuerda experiencia paranormal que tuvo a los 10 años con un familiar

Rafa Taibo le muestra a Suso lo que guarda en su maletín, pero esto le asusta. Luego, él recuerda cómo empezó su interés con el universo paranormal: su abuela lo visitó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad