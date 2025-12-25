Publicidad

Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Por qué dicen que Isabella Ladera, ex de Beéle, está esperando bebé - CaracolTV

Isabella Ladera compartió un video bailando junto a su hija, Mía. Usuarios de Internet aseguran que está esperando un hijo del modelo peruano Hugo García.

Por este video dicen que Isabella Ladera, ex de Beéle, podría estar embarazada

En redes sociales se ha viralizado un clip en el que se observa a la creadora de contenido digital con el vientre pronunciado, lo que despertó rumores de supuesto embarazo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
