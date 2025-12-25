Por este video dicen que Isabella Ladera, ex de Beéle, podría estar embarazada

La influenciadora Isabella Ladera vuelve a ser noticia en las plataformas digitales luego de que se viralizara un video en el que, al parecer, se le ve su pancita de embarazo. A pesar de que la joven no ha confirmado que se encuentre en la dulce espera de su segundo hijo, los internautas no han parado de especular.

El video de Isabella Ladera que divide opiniones

En el clip se observa a la venezolana bailando junto a su hija Mía, fruto de su relación con el también creador digital Isander Pérez. El momento que en realidad llamó la atención fue cuando dio la vuelta, pues posó de perfil con un vestido negro ceñido al cuerpo y se le vio la supuesta pancita.



Ladera se ha caracterizado por tener una exigente rutina de ejercicio y por llevar una alimentación saludable, lo que le ha permitido conservar sus curvas y también sus abdominales, por lo que ver este clip sembró dudas en muchos fanáticos.





"Ustedes no se inflaman cuando comen algo saludable", "¿De qué me perdí?, ¿Ya tiene nuevo novio?", "Hace tiempo lo vengo diciendo, demasiado obvia", "Yo sabía desde que subió al escenario, que Sean Paul la invitó, con esa ropa se le veía claramente y la gente me funó", son algunos de los mensajes que se destacan.

A esto se le suma el hecho de que su pareja sentimental estaría compartiendo videos relacionados a embarazos; sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado formalmente para poner fin a los rumores.



Quién es el novio de Isabella Ladera, ex de Beéle

Tras la polémica que protagonizó con el cantante colombiano por la divulgación por unos videos, Isabella se dio una nueva oportunidad en el amor con el modelo peruano Hugo García. Ambos habían empezado a salir, al parecer, en agosto de 2025, pues fueron grabados juntos en la inauguración de el nuevo centro de belleza de Ladera, el cual está ubicado en Miami, Estados Unidos.

García tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y fue noticia también este año debido a su ruptura con Alessia Rovengo. La noticia la dieron a conocer a través de las plataformas digitales entendiendo que sus comunidades hacen parte importante de sus vidas.