Él sería el novio de Isabella Ladera; los rumores iniciaron luego de su polémica ruptura con Beéle

Isabella Ladera es una de las creadoras de contenido digital más comentadas del momento no solo por el contenido que publica en las plataformas digitales, sino también por la mediática relación que llegó a tener con el cantante colombiano Beéle, siendo acusada de esta forma de interrumpir el vínculo que él tenía con Cara, su expareja y la madre de sus dos hijos.

Mira también: Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró FOTOS de lo que le hicieron



Recientemente, la venezolana volvió a generar conversación en redes sociales; por lo que muchos se preguntan si decidió hacer una pausa en su vida sentimental o si aceptó darse una nueva oportunidad en el amor. Esto es lo que se sabe.

Él se ría el novio de Isabella Ladera

Desde hace aproximadamente un mes, la influenciadora ha sido vinculada sentimentalmente al modelo peruano Hugo García, quien viajó el 17 de agosto hasta Miami y asistió a la inauguración de su establecimiento comercial. E hecho, hasta fue grabado mientras limpiaba las ventanas del local poco antes de que llegaran los invitados especiales al evento de lanzamiento. Sin embargo, lo que en realidad despertó los rumores de una posible relación fue un abrazo que se dieron públicamente en el que se mostraron muy unidos.

Publicidad

García es un deportista que recoge más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte contenido relacionado con su estilo de vida, pues ha demostrado ser bastante disciplinado con la actividad física y ser un gran apasionado por los viajes, llegando de esta forma a visitar varios lugares de Latinoamérica.

Publicidad

Mira también: Isabella Ladera y la exesposa de Hassam tienen proyecto juntas, ¿qué es?

Además de ser destacado en la industria del entretenimiento, la vida personal del joven también se ha visto expuesta en las plataforma digitales. Recientemente confirmó su ruptura con Alessia Rovengo, con quien sostenía un sólido vínculo, la noticia la dieron a conocer a través de sus respectivas redes sociales, solicitándoles a sus seguidores respeto por su privacidad y comprensión en esta compleja etapa de sus vidas.

Por el momento ni Isabella Ladera ni Hugo García se han pronunciado sobre el nacimiento de un nuevo amor. Al parecer se están dando un tiempo para conocerse mejor en sus diferentes facetas y para ellos mismos en el que puedan sanar.

Mira también: Beéle aparece nostálgico tras rumores de separación con Isabella Ladera: "las cosas terminan así"