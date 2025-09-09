Juan, del Desafío 2024, criticó el rendimiento de Myrian: "Está haciendo ejercicio con la palabra"

Myrian ha dado de qué hablar en el Desafío del Siglo XXI por ser una de las más fuertes de la casa Omega; sin embargo, los errores que ha cometido en algunos espacios de La Ciudad de las Cajas como los problemas de puntería en el Box Blanco han despertado las críticas de algunos exparticipantes, tal es el caso de Juan, el espiritista que hizo parte del formato de Caracol Televisión en 2024.

El Súper Humano estuvo el pasado 8 de septiembre en el Pre-Desafío, por lo que aprovechó para asegurar que, aunque conoce a la deportista desde hace bastante tiempo y siente una gran admiración por su trabajo, considera que no ha dado su cien por cierto en el terreno de juego y se ha enfocado en otros detalles de la competencia, tal es el caso de medir el desempeño de los demás compañeros.

"Yo la he visto en competencias de OCR y es una tesa, una, dura, le ha ganado a las mejores y en este Desafío no sé qué le está pasando. La veo como muy regular en las pistas y veo que solamente está haciendo ejercicio con la palabra, con la boca", explicó en frente de Estaban y Guajira.

Asimismo, se pronunció sobre las insinuaciones que ella ha hecho acerca de quiénes van en carrito en la producción de Caracol Televisión, añadiendo que quizás tomó partido teniendo en cuenta su propia experiencia.

Juan también aprovechó el espacio para opinar acerca del romance de Rata con Deisy, confesando de esta forma que él únicamente visualiza una amistad, pues considera que la integrante de Alpha no tiene suficiente interés en su compañero.

"Podemos ver que no, simplemente lo está usando de manera estratégica en el juego. Ahí puede haber una amistad después de que vivan esta experiencia. Salen y quedan como buenos amigos", mencionó frente a las cámaras.

