La Venganza de Analía
Rata explica por qué se puso el chaleco de sentencia: shock total en Alpha y Gamma

Rata explica por qué se puso el chaleco de sentencia: shock total en Alpha y Gamma

Andrea Serna le pregunta al joven atleta por el chaleco y él explica los motivos por los que irá a Muerte; sin embargo, en las otras casas están seguros de que es el Elegido.