Mencho habló de Yudisa
Qué dijo el equipo de Zambrano sobre Lucho antes de perder el Desafío de Capitanes - CaracolTV

Zambrano representó a Gamma en el Desafío de Capitanes y, a pesar de su esfuerzo por ocupar el primer lugar, terminó perdiendo el encuentro deportivo en el Box Amarillo.

Equipo de Zambrano envió pulla por salida de Lucho, pero él perdió el Desafío de Capitanes

Luego de la eliminación de Lucho y Yudisa en el Box Negro, la familia del deportista olímpico apareció en Instagram para referirse a la rivalidad que hubo entre ambos por Tina.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Qué dijo el equipo de Zambrano sobre la salida de lucho del 'Desafío del Siglo XXI'.