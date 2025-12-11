Equipo de Zambrano envió pulla por salida de Lucho, pero él perdió el Desafío de Capitanes

Desde que inició el reality de los colombianos, el capitán de Gamma ha dado de qué hablar por la actitud que toma cuando está compitiendo o debe enfrentarse a otro compañero en el terreno de juego. Recientemente, el equipo del Súper Humano apareció en redes sociales para referirse a la eliminación de Lucho y Yudisa teniendo en cuenta que el deportista olímpico discutió con el modelo días antes al Desafío a Muerte.

Qué dijo el equipo de Zambrano sobre Lucho por su eliminación del 'Desafío'

La familia del Súper Humano se pronunció sobre la eliminación del exintegrante de Alpha, asegurando que esta es la segunda vez que Zambrano logra cumplir con su objetivo de desestabilizar a quienes considera sus oponentes, pero esta vez usando una estrategia diferente.



"¿Dónde están los que dijeron que iban a sacar a Zambrano como fuera? Ya se dieron cuenta de quién es la verdadera cabra (...) Se te borró la sonrisa (...) 2-0 ganando la cabra", fue una parte del mensaje que se leyó en la citada plataforma.

Según se leyó en el mismo post, Leo le habría ayudado a Zambrano a cumplir con el objetivo que tenía en mente a pesar de que tuvo una amistad previa con Lucho y hasta sostuvo una pelea con el mismo capitán durante los primeros ciclos de la competencia.



Es necesario mencionar que esta noticia tuvo lugar justo antes de que se llevara a cabo el Desafío de Capitanes (capítulo 109 del reality de los colombianos) en el que se enfrentaron Kevyn en representación de Neos, Potro ondeando la bandera de Alpha y Zambrano como líder de Gamma. A pesar de sus esfuerzos por obtener el primer puesto, el capitán de los naranjas ocupó el último lugar del encuentro deportivo, lo que dejó un sinsabor entre los demás competidores que hacen parte de esta escuadra en La Ciudad de las Cajas.

