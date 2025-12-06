Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se Dice de Mí
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Álex Manga se hizo cirugía estética tras quedar consternado con la muerte de Omar Geles - CaracolTV

El destacado cantante ahora luce de 30, a pesar de que tiene 54 años. Con tan solo ocho meses, el músico ha logrado bajar aproximadamente 24 kilos. Este es su secreto.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Álex Manga se hizo cirugía estética tras quedar consternado con la muerte de Omar Geles

El destacado cantante ahora luce de 30, a pesar de que tiene 54 años. Con tan solo ocho meses, el músico ha logrado bajar aproximadamente 24 kilos. Este es su secreto.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Álex Manga se hizo cirugía tras quedar consternado con la muerte de Omar Geles