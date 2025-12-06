Álex Manga se hizo cirugía estética tras quedar consternado con la muerte de Omar Geles

El reconocido cantante vallenato Álex Manga sorprendió recientemente al revelar detalles de su cambio físico y de los motivos que lo llevaron a transformar por completo su estilo de vida. En una entrevista concedida al programa 'La Red', el intérprete hablaabiertamente sobre cómo, a sus 54 años, ha logrado lucir como si tuviera casi dos décadas menos, un resultado que, según explicó, no llegó por casualidad.

El artista contó que en marzo de este año tomó la decisión de someterse a un procedimiento quirúrgico para bajar de peso. La determinación no fue impulsiva: venía reflexionando sobre su salud desde hacía varios meses, especialmente después de recibir dos fuertes golpes emocionales.

El primero fue la muerte de Omar Geles, quien falleció a causa de un infarto fulminante, una noticia que lo dejó consternado y lo llevó a pensar en la fragilidad de la vida y los riesgos asociados al descuido físico. El segundo fue un desmayo que sufrió mientras se encontraba en el extranjero, un episodio que lo alarmó y que terminó por convencerlo de que debía actuar de inmediato.

Álex reconoció que durante gran parte de su vida nunca tuvo disciplina con la comida ni con el ejercicio. Las giras, las trasnochadas, la alimentación desordenada y la falta de rutina física fueron acumulando peso y afectando su bienestar sin que él le prestara la atención necesaria. Cuando vio que su salud comenzaba a pasarle factura, entendió que necesitaba una solución que estuviera a la altura de lo que estaba enfrentando, y por eso decidió acudir a una intervención médica que le permitiera retomar el control.

El procedimiento, sumado a una nueva conciencia sobre sus hábitos, comenzó a mostrar resultados rápidamente. Ocho meses después, el cantante ha logrado bajar 24 kilos, un cambio que no solo es visible, sino que también ha transformado la forma en la que se siente y vive su día a día. Asegura que el proceso no ha sido sencillo y que ha requerido constancia y compromiso, pero también afirma que está profundamente agradecido con la evolución que ha tenido.

Hoy, el artista se siente dichoso con su nueva etapa. Más allá de la apariencia física, destaca que lo más importante ha sido recuperar su bienestar y sentirse con la energía necesaria para continuar con su carrera.

