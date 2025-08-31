Maren García regresó al lugar donde acompañó por última vez a Omar Geles en concierto: emotivo video

Desde que falleció Omar Geles, Maren García, su viuda, se ha encargado de compartir con su comunidad cómo ha enfrentado el proceso de duelo y ha revelado fotos y videos inéditos del cantante cuando estaba en vida, lo que ha emocionado a muchos seguidores.

Maren García recordó con ternura a Omar Geles. Foto: Instagram @maren.garcia

Lo cierto es que recientemente, García se pronunció sobre el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá el pasado 30 de agosto; por lo que aprovechó no solo para felicitar al vallenatero, sino también para recordar con cariño al gran amor de su vida y también padre de sus hijos.

"Me dio mucho sentimiento ya que el último concierto que estuve con mi esposito fue exactamente aquí. El mismo recorrido y el mismo camerino", escribió junto a un video publicado en las historias en donde se le observa caminando por los pasillos de Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Posteriormente, subió un clip en el que aparecía acompañada del autor de 'Los caminos de la vida', en efecto, haciendo el mismo recorrido, lo que generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Es necesario mencionar que esta no es la primera vez que Maren hace una publicación de este estilo, pues se ha caracterizado por mostrar el significado que tuvo Geles en su vida y lo mucho que su ausencia la ha transformado.

Por último, mostró cómo fue el encuentro con el intérprete de 'Las locuras mías' en el camerino y le agradeció a su equipo de trabajo por darle la posibilidad de disfrutar de uno de los eventos musicales más esperados por los verdaderos fanáticos del vallenato.

'El último baile', concierto de Dangond junto a Juancho, se realizó en Bogotá el 29 y 30 de agosto en la capital colombiana. Ahora, los silvestristas se preparan para disfrutar de este espectáculo en otras ciudades de Colombia como Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cartagena y Cúcuta.