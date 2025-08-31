Cuánto cuestan las joyas que vende Andrey, exparticipante del Desafío 2025: rango de precios

Andrey, eliminado del Desafío durante la etapa de tres equipos en La Ciudad de las Cajas, concedió una entrevista exclusiva para las redes de Caracol Televisión en donde se refirió acerca de su trabajo como diseñador de joyas y de qué forma terminó participando en el reality de los colombianos.

En medio de la transmisión en vivo, expuso que estaba lanzando la página web de Industrias Omega el mismo día de su gira de medios, es decir, un día después de salir de competencia. El Súper Humano dio el presupuesto que requieren aquellas personas que estén interesadas en adquirir algunos de sus productos.

Cuánto cuestan las joyas de Andrey, del Desafío

El modelo confesó que el valor depende del producto que se desee adquirir, pues vende piezas como aretes, anillos y earcuffs. Sin embargo, dio un rango de precios e invitó a sus seguidores a conocer más detalles en el sitio web.

"El precio más bajo de mi marca es una colección de cinco earcuffs, donde cada uno tiene un precio de 125 mil pesos, entonces los precios van de 125 hasta medio millón, 500 mil pesos. Obviamente, entre más costoso, pues es un poco más exclusivo y elegante a mi manera de verlo", explicó en medio del encuentro.

Asimismo, confesó que aprovechó su paso por Día a Día para hacerle un obsequio especial a la presentadora Catalina Gómez, pues le entregó un anillo avaluado en 350 mil pesos y admitió que tenía más detalles preparados para otras figuras públicas a las que iba a conocer durante el recorrido por medios de comunicación.

Industrias Omega recoge más de mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, la cual está reseñada con la siguiente información: "Diseño exclusivo de fina y alta joyería y diseños personalizados", es el mensaje que se lee en el perfil de Instagram.

