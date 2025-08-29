Cómo se veía Grecia, del Desafío, hace unos años en su etapa de modelo: sus mejores fotos

Grecia, integrante de Gamma, ha destacado en cada una de las pistas del Desafío Siglo XXI. Recientemente, su equipo ganó en el Box Azul en la prueba de Sentencia y Servicios, quienes lo dieron todo para lograr esta victoria.

Cómo se veía Grecia, del Desafío, cuando modelaba

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y destacar el trabajo de cada uno de los participantes, quienes se lucieron en esta pista. Ahora bien, una de las mujeres que se ha acoplado muy bien al equipo ha sido Grecia, porque antes estaba en Alpha.



A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 41 mil seguidores, ha mostrado su evolución en el deporte, como presentadora, modelo e ingeniera industrial. En cada una de las imágenes se pueden apreciar, se ha evidenciado su trayectoria y lo feliz que es por cumplir todos sus sueños.

Su primera foto la subió el cuatro de enero de 2017, allí posó frente al mar; en la siguiente captura está posando en medio de una pasarela dándolo todo en su etapa como modelo. Esta imagen se conoció ese mismo año el 11 de mayo, y frente a esto, sus fans afirmaron que se veía muy bien.

Posteriormente, cuatro días después, mostró una ráfaga de fotografías, en la que posó con diferentes vestidos. En el primero era uno negro con un estampado muy sencillo, luego lució una falda de flores y una camisa con letras; en seguida, un traje de cuadros junto con una flor de color rojo que resaltaba. Asimismo, utilizó unos diseños únicos que le daban ese toque especial a sus outfits.

Así sucesivamente, luego posó en un vestido rojo color borgoña, pero lo que más resaltó fue el ese collar que era muy llamativo. En cada imagen que tomó resaltó su belleza y que con cualquier look, se veía radiante. A diario sus fans le dejan saber que muy hermosa y le envían la mejor energía en el Desafío Siglo XXI.

