En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / La IA mostró cómo de vería Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, en un par de años

La IA mostró cómo de vería Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, en un par de años

El 15 de junio, los cantantes de música popular confirmaron que se encontraban en la dulce espera. La noticia la dieron a conocer luego de semanas de especulaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad