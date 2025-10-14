La IA mostró cómo de vería Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, en un par de años

Paula Andrea Zapata cerró oficialmente su año artístico con el lanzamiento de 'Pidiendo cacao', su más reciente lanzamiento junto a Kelly Cárdenas, y con el final de su gira 'Entre tres', en la que puso a vibrar a sus seguidores junto a Francy y Arelys Henao. Todo esto, debido a que se encuentra a poco tiempo de dar a luz a su primer bebé, fruto de su amor con Jessi Uribe.

Mira también: Paola Jara y Jessi Uribe realizaron lujoso baby shower para su hija: ellos fueron los invitados



Ante la emoción que genera para su familia y sus seguidores la llegada de un nuevo miembro del hogar, muchos desean saber cómo lucirá la recién nacida una vez esté en este mundo.



Cómo podría verse la bebé de Paola Jara y Jessi Uribe

Para crear esta fotografía se solicitó la ayuda de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google. En este sentido se agregó la siguiente descripción para que iniciara con la creación de la imagen: "Crea una imagen que parezca un selfie tomado con un iPhone de ellos y una niña pequeña que su hija, debe parecerse a los de la foto. No debería haber un tema claro o una composición especifica, solo una instantánea casual e involuntaria. La imagen debe estar ligeramente borrosa por el movimiento e iluminada únicamente con farolas. No debe parecer generado por Al, si no mas bien como si hubiera sido tomada por una persona real. Debería estar borrosa, como si fuera tomado por casualidad".

Así se vería Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, según la Inteligencia Artificial. Foto: Gemini, de Google.

Estas fueron las fotografías usadas para la creación. Es necesario mencionar que deben ser imágenes donde se vean bien los rostros de los involucrados para que la composición sea lo más cerca posible a la realidad:



Foto usada por la IA para mostrar cómo se vería la hija de Paola Jara y Jessi Uribe. Foto: Instagram @paolajarapj y @jessiuribe3

Publicidad

Mira también: Paola Jara revela en La Red detalles inéditos de su embarazo: “Me lo he disfrutado”

En la fotografía se observa a los cantantes de música popular en un parque de la ciudad mientras sostienen en sus brazos a un niña de aproximadamente cinco años que lleva vestido, chaqueta y el cabello recogido en unas trenzas. La creación de IA conserva el tono de piel trigueño y los ojos de la intérprete de 'Mala mujer'.

Publicidad

Es necesario mencionar que la bebé de los cantantes se llamará Emilia y que sus papá están ansiosos por conocerla teniendo en cuenta que habían intentado en varias oportunidades quedar embarazados; sin embargo, fue justo cuando dejaron de planear que se les dio la oportunidad de tener un bebé juntos.

Mira también: Ella es la preciosa hermana de Paola Jara que quizás no conocías: a qué se dedica