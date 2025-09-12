Paola Jara y Jessi Uribe realizaron lujoso baby shower para su hija: ellos fueron los invitados

Paola Jara y Jessi Uribe se encentran de celebración no solo por la gran acogida que ha tenido el tour 'Entre tres', sino también por la dulce espera de su hija, Emilia. Recientemente, la pareja emocionó a sus seguidores al mostrar todos los detalles del baby shower, al que asistieron también Francy, Arelys Henao, Kelly Cárdenas, Alzate y otras personas que conforman su círculo más íntimo.

Inicialmente, la intérprete de 'Mala mujer' presumió su barriguita de siete meses de embarazo; sin embargo, lo que en realidad se robó las miradas de sus admiradores fue que después publicó una historia junto a una caja de preguntas, en la que le preguntó a su comunidad qué quería ver de la celebración.

El evento contó con una decoración en colores blanco, verde y rosado que daba la impresión de que se trataba de un cuento de hadas; adicionalmente, se contó con una torta de cinco pisos y hasta se pudo apreciar a la destacada artista luciendo un conjunto rosado que resaltaba sus curvas, especialmente su pronunciado vientre.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando los artistas unieron sus voces en el escenario y dejaron impresionados a todos los presentes.

Luego del festejo, varias personas se pronunciaron en redes para felicitar a la pareja por la dulce espera. Una de ella fue Francy, quien aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su amiga, con quien ha estado trabajando de manea estrecha desde antes de que anunciara que se encontraba en la dulce espera:

"Cuando la música nos une, las bendiciones se celebran juntos con muchísimo amor 💕🙏🏻 qué felicidad estar rodeada de grandes amigos para festejar la llegada de este angelito que pronto llenará de amor nuestras vidas y los días de Jessi y Paola", escribió junto a una galería de fotos en la que se le observa acariciando la barriguita de su compañera al mismo tiempo que se divierte con las demás personas que están en la actividad.

Las reacciones ante la noticia no se han hecho esperar: "Todo está demasiado hermoso, felicidades", "Qué lindo nombre le van a poner", "Muy bonito todo, muchas felicitaciones", "Lluvia de bendiciones siempre para ustedes. Se lo merecen. Hermosa Familia", son algunos de los mensajes que se destacan.