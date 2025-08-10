Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Paola Jara revela cuántos meses de embarazo tiene y cómo luce su pancita: Daniela Ospina reaccionó

Paola Jara revela cuántos meses de embarazo tiene y cómo luce su pancita: Daniela Ospina reaccionó

Luego de confirmar que está esperando su primer hijo con Jessi Uribe, Paola Jara no ha parado de mostrar la evolución de su embarazo y lo feliz que está con esta noticia.