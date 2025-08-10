Paola Jara revela cuántos meses de embarazo tiene y cómo luce su pancita: Daniela Ospina reaccionó

Paola Jara está muy emocionada con la llegada del primer hijo que espera con Jessi Uribe. A través de su Instagram, en la que acumula más de seis millones de seguidores, ha mostrado cada uno de los conciertos que ha realizado. Además, esos momentos paz que tiene con perrito Coco y su esposo, el intérprete de ‘El último no’.

Mira también: Jessi Uribe hizo llorar a muchos con el romántico mensaje a Paola Jara: "Una mirada basta"

Paola Jara revela cuántos meses de embarazo tiene

Recientemente, publicó un video en el que se le ve su pancita de embarazo y reveló que ya tiene seis meses. Asimismo, afirmó que nunca espero verse como una futura madre, pero que está muy contenta dando los mejores shows con su niña en su pancita.

Publicidad

“Nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida. Hora del show con mi niña juiciosa”; expresó.



Famosas le comentan a Paola Jara

Frente a esto, Anamar, del Desafío, Daniela Ospina, Greeicy, Johanna Fadul, entre otras famosas comentaron la imagen. Dijeron que se ve radiante en esta nueva etapa y le desearon lo mejor a la antioqueña porque en tan solo tres meses, aproximadamente, nace su hija tan esperada.

Publicidad

Mira también: Jessi Uribe defiende a Paola Jara de las críticas al separarse de Sandra Barrios: "No tuvo la culpa"

"Más hermosa que siempre", "mamá bonita", "la Barbie embarazada", "que Dios te bendiga, ser madre es lo más hermoso", "toda una diosa, te ves súper hermosa", "Pao, siempre tan radiante… y hoy más que nunca", "ya se le nota la barriguita que tierna y linda", "el embarazo te sienta súper", "no puedo con la barriguita", "primera vez que te dejas ver así y luces súper regia", dijeron algunos en la publicación.

Además, recientemente, Jessi Uribe publicó una ráfaga de imágenes en la que se ve muy felices los dos y allí aprovechó para dedicarle unas palabras con las que derritió a muchos seguidores.

"Pocos entienden… Cuando cantamos juntos no es solo música, es conexión. Una mirada basta para saber quién entra, quién matiza, quién sube o quién se calla, hacer armonías es hermoso y mágico, todo eso es música. Qué bendición poder compartir el escenario con quien también comparte mi vida. Te amo y te admiro", indicó en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de siete millones de fans.