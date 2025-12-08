Mamá de Zambrano salió en su defensa tras polémica con Tina: “es frentero”

No cesa la polémica entre Zambrano y Tina, integrantes de Gamma en el Desafío Siglo XXI, quienes protagonizaron una acalorada discusión en el capítulo 105. Todo comenzó cuando el capitán de Gamma decidió sentenciar a muerte a la abogada y a su dupla, Julio.

La decisión molestó a la desafiante porque el chaleco llegó después de la pista en la que compitieron Rosa y Gero. Sin embargo, el medallista olímpico explicó que la razón del chaleco era el rendimiento en los Boxes y recordó que, en la pista anterior, Tina se desmayó.

Esta situación en la casa naranja generó todo tipo de comentarios y, en la emisión de Desafío Sin Filtro del 7 de diciembre, la mamá de Anthony Zambrano, la señora Miladis Esther Zambrano, estuvo como invitada. Allí, los presentadores le preguntaron sobre los recientes escándalos que ha protagonizado su hijo.



Qué dijo la mamá de Zambrano sobre pelea con Tina

“Muy emocionados porque, así como a ustedes, tiene loca a toda Colombia. Todos los días da de qué hablar. Para bien, para mal, pero da de qué hablar”, expresó.

Esteban Hernández, host del programa, le preguntó de dónde había sacado el competidor esa “habilidad para dar de qué hablar”, y ella respondió sin rodeos:



“La verdad es que esta familia Zambrano es muy frentera. Nos gusta decir las cosas de frente y sinceras. Lo que pasa es que, a veces, cuando tenemos rabia, lo decimos sin pensar, pero sale del corazón y del alma, aunque a veces mal”.

Dani salió en defensa de Tina tras la decisión de Zambrano en el ‘Desafío’

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la exparticipante del reality dejó ver su inconformidad con lo sucedido y reiteró su apoyo incondicional a su melliza.

“Por lo menos no se quedó callada. Espero que de ahora en adelante ganen todo para ver qué tanto hablan. Si no es así, que pierdan TODO y que les toque un chaleco a cada uno, a ver si de esta se salvan. Cada día me queda más claro que este es el peor equipo”, escribió.

