Ester Expósito y Mbappé están saliendo: escandalosa cifra que habrían pagado por suite en París

Una verdadera polémica se creó en redes sociales luego de que se conocieran fotografías de la destacada actriz española, recordada por por producciones como 'Élite', 'Bandido', 'Veneno' y 'La Caza'; con el destacado delantero del Real Madrid. En las instantáneas se les observa jugando a los bolos, abordando taxis y esperando su vuelo; todo esto a propósito del viaje que realizaron a París, Francia.

Mira también: Ester Expósito estuvo en Bogotá: la actriz de Élite salió de fiesta y fue a un famoso lugar



ester exposito está perdidamente enamorada pic.twitter.com/bnWJb0XyWs — ؘjuandi (@poxelse) March 11, 2026

La controversia tuvo lugar debido a que el futbolista se encuentra en recuperación de un esguince en la rodilla izquierda. De acuerdo con los médicos, no era necesario realizar una intervención quirúrgica, pero sí se le recomendó reposar; por lo que este gesto fue percibido por sus admiradores como una falta de profesionalismo.

Cuánto pagaron Exter Expósito y Mbappé por su suite en París

De acuerdo con la información publicada por el medio 'El Tiempo Justo', las dos figuras públicas habrían reservado una de las habitaciones más exclusivas del Le Royal Monceau, un hotel de cinco estrellas con una excelente ubicación, pues se encuentra a un par de metros de los Campos Elíseos. Ambos, habrían pagado 21 mil euros en la suite, lo que en moneda colombiana corresponde a aproximadamente 89 millones de pesos.



🚨 Kylian Mbappé y Ester Expósito llevarían MÁS DE 1 MES juntos



La noche del 14 al 15 de febrero (San Valentín) fueron pillados saliendo de un restaurante en Madrid aunque el vídeo no ha visto la luz hasta hoypic.twitter.com/qZucsV622o — LO + VIRAL (@SuperViiral) March 10, 2026

Publicidad

Mira también: Ester Expósito soltó las tiras de su bikini y dejó con la boca abierta a más de un seguidor

Según Leticia Requejo, periodista de entretenimiento del mismo medio, esto ya podría clasificarse como un romance debido a que han tenido alrededor de 7 u 8 citas. Todo inició porque el deportista se mostró interesado en la actriz, de manera que le expuso su situación a sus compañeros durante sus entrenamientos: "Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz; tanto es así que llegó a preguntar a sus compañeros de equipo, en el vestuario, por la actriz porque la tenía fichada en sus redes sociales", dijo.

Publicidad

Esto llevó a que ambos interactuaran a través de las plataformas digitales y acordaran un encuentro. La pareja fue vista públicamente el 25 de febrero mientras cenaban en el rooftop del Hotel Pullman y posteriormente fueron fotografiados cuando se subieron a un taxi en París rumbo al aeropuerto para dirigirse a Madrid, donde finalmente llegaron.

Mira también: Ester Expósito rompe silencio y defiende de falsos rumores al actor Alejandro Speitzer