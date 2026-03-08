Actor que interpreta a Trejos en 'La Reina del Flow 3' confiesa si es familiar del protagonista

Trejos se unió a la tercera temporada de 'La Reina del Flow' para convertirse en la piedra en el zapato de Erick, quien ha venido presentando algunos problemas con Irma. A raíz de la acogida que ha tenido en redes sociales por su talento para la actuación y la música, el puertorriqueño concedió una entrevista para Caracol Televisión en donde se sinceró sobre cómo fue convocado para ser parte de esta edición y cómo se lleva con sus compañeros de trabajo.

Qué relación tienen los actores de Trejos y Charly en 'La Reina del Flow 3'

En medio de la entrevista, el cantante confesó quiénes son sus padres, una pregunta que frecuentemente hacen sus seguidores en motores de búsqueda como Google:



"Son lo más lindo que hay. Se llaman Ana Cuevas y Carlos Torres. Gracias a Dios llevan un montón, van para 40 años juntos, son mi motor, son mi todo. No sé qué más decir porque empiezo a chillar", mencionó.

Esto despeja las dudas que tienen algunos de sus fans teniendo en cuenta que el nombre de su padre coincide con el del actor que da vida a Charly Flow en las tres temporadas de este programa. Al respecto, tomó la situación con buen sentido del humor y señaló: "Se llama Carlos Torres, igual".





Es necesario mencionar que durante las grabaciones de esta tercera edición, el joven llamó particularmente la atención debido a la estrecha relación que demostró tener con sus compañeros de trabajo, especialmente con el barranquillero, ya que en varias ocasiones publicaron videos en los que se les observaba participando en dinámicas para TikTok, bailando y tomando del pelo mientras llegaba el momento de entrar en personaje y recrear cada una de las escenas.

Quién es Jay Torres, Trejos en 'La Reina del Flow 3'

Jay Alexander Torres es un destacado cantante y actor nacido el 13 de abril de1993 en Carolina, Puerto Rico. Ha participado en algunas producciones internacionales, pero su papel más destacado hasta el momento, según sus propias palabras, llegó gracias a 'La Reina del Flow 3', donde da vida a Trejos, el personaje que llega para darle un giro de 180 grados a la vida de Irma y Erick.

