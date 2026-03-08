Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Qué parentesco tienen Trejos y Charly de 'La Reina del Flow 3' en la vida real - CaracolTV

Jay Torres, intérprete de Trejos en la exitosa producción, concedió una entrevista para Caracol Televisión en donde despejó dudas sobre la relación que tiene con Carlos Torres.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Actor que interpreta a Trejos en 'La Reina del Flow 3' confiesa si es familiar del protagonista

Jay Torres, intérprete de Trejos en la exitosa producción, concedió una entrevista para Caracol Televisión en donde despejó dudas sobre la relación que tiene con Carlos Torres.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Qué parentesco tienen los actores que dan vida a Trejos y Charly en 'La Reina del Flow 3'.