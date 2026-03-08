Publicidad

Cómo se veía Hugo Patiño, de 'Sábados Felices', cuando era joven: FOTOS - CaracolTV

El destacado comediante lleva más de cinco décadas haciendo reír a los televidentes con su aparición en la pantalla chica y en otros escenarios de Colombia y el extranjero. Así lucía hace un par de años.

Cómo se veía Hugo Patiño, de 'Sábados Felices', en su juventud: FOTOS con elegante uniforme

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de mar, 2026
Cómo se veía Hugo Patiño, actor y humorista de 'Sábados Felices', en su juventud.