Cómo se veía Hugo Patiño, de 'Sábados Felices', en su juventud: FOTOS con elegante uniforme

El humorista colombiano Hugo Patiño recibió un homenaje en el programa 'Sábados Felices' el 7 de marzo, en un espacio dedicado a repasar su trayectoria en la televisión y en el humor. A propósito de este capítulo especial, en redes sociales se conocen fotografías de esta etapa que muestran cómo se veía antes de convertirse en una figura conocida del programa. Patiño nació el 10 de marzo de 1930 en el municipio de Marulanda, en el departamento de Caldas.

De ese lugar surgió el apodo con el que el público lo identifica: 'El príncipe de Marulanda'. En 2025 cumplió 95 años y completó más de cinco décadas de carrera artística en el humor. Su trayectoria en el entretenimiento suma 53 años. Una parte importante de ese recorrido ocurre en 'Sábados Felices', programa al que ingresó desde sus primeras transmisiones, convirtiéndose en todo un ícono de la pantalla chica.

A lo largo de su paso por el formato televisivo compartió escenario con varios comediantes. Entre ellos están Fabiola Posada, conocida como La Gorda Fabiola; Nelson Polanía, conocido como Polilla; Humberto Rodríguez, cuyo nombre artístico es 'El Gato'; además de Heriberto Sandoval, María Auxilio Vélez y Chéster. Con varios de ellos mantiene relaciones de trabajo y amistad durante los años en el programa. Las imágenes que circulan de su juventud muestran parte de su vida antes y durante los primeros años de su carrera artística.





Varias de estas fotografías aparecen en blanco y negro.En algunas de esas imágenes se observa a Patiño con uniforme, mientras que en otras aparece vestido con smoking. Las prendas corresponden a estilos de vestuario utilizados en eventos formales y presentaciones en décadas pasadas. Las imágenes también permiten reconocer rasgos físicos que se mantienen con el paso de los años. Los archivos fotográficos se difunden en distintos espacios digitales y televisivos cuando se habla de su trayectoria.

El homenaje realizado el 7 de marzo en 'Sábados Felices' reúne al elenco del programa en el escenario. Durante la emisión se recuerdan presentaciones, rutinas y momentos compartidos a lo largo de su paso por el formato.

