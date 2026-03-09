Reportan robo en uno de los negocios de Yeison Jiménez: "Es la primera vez que ocurre"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Jiménez, hermano de 'El Aventurero', denunció un robo que se registró en uno de los negocios del artista de música popular. Se trata del criadero La Cumbre, lugar en el que presuntamente un hombre y una mujer aprovecharon un momento de distracción de empleados y usuarios para sacar del local una maleta negra.

Mira también: Silvestre Dangond tuvo una predicción de su muerte: tiene coincidencia con Yeison Jiménez



“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez", escribió el joven en la plataforma digital junto al video grabado por la cámara de seguridad.

Asimismo, aprovechó el espacio para solicitar la ayuda de los usuarios de Internet y así dar con el paradero de los responsables: “Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me la hagan saber. Entre todos cuidemos este lugar”.





Mira también: Hija de Yeison Jiménez celebró su cumpleaños sin su padre, por primera vez

Publicidad

La noticia tiene lugar ad portas de que se cumplan tres meses del fallecimiento del intérprete de 'Vete', 'Hasta la madre', 'Por qué la envidia', 'Ya no mi amor', 'Tengo ganas' y 'Aventurero'. El manzanareño falleció en el departamento de Boyacá junto a parte de su equipo de trabajo luego de abordar su avioneta, la cual presentó problemas poco después del despegue y terminó cayendo e incinerándose.

Tras su deceso, se realizaron varios homenajes en diferentes ciudades del país; sin embargo, uno de los más recordados tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá en el que se presentaron colegas de la talla de Arelys Henao, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Pipe Bueno, entre otros exponentes del género popular en nuestro país. Asimismo, lanzaron la canción 'Aventurero en el cielo', cuyo video oficial estuvo disponible en YouTube un par de días después.

Publicidad

Mira también: Quién es el invitado a boda de Jhonny Rivera que confundieron con Yeison Jiménez; canta

Maluma tampoco se quedó atrás, pues lanzó su canción 'Con el corazón', luego de ser motivado por Sonia Restrepo, esposa del difunto artista, a cumplirle un sueño a su esposo después de muerto, pues sentía una gran admiración por la carrera del paisa y deseaba desde hace tiempo realizar alguna colaboración.