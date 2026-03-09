Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Elecciones 2026
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Qué robaron en el negocio de Yeison Jiménez: su hermano Alejo Jiménez hizo la denuncia - CaracolTV

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el hermano del cantante dio a conocer detalles de la situación que se vivió en un criadero. La familia solicitó ayuda en redes sociales para aclarar el caso.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Reportan robo en uno de los negocios de Yeison Jiménez: "Es la primera vez que ocurre"

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el hermano del cantante dio a conocer detalles de la situación que se vivió en un criadero. La familia solicitó ayuda en redes sociales para aclarar el caso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre el hurto registrado en uno de los locales de Yeison Jiménez.