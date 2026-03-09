Publicidad

Qué incidente sufrió Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, en su luna de miel por Europa - CaracolTV

La cantante de música popular contó que tuvo inconvenientes con su equipaje a la hora de llegar a España. Recientemente, ofreció novedades sobre el tema, asegurando que alguien le ofrecerá ayuda.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sufrió incidente en plena luna de miel

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
Qué le pasó a Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, durante su luna de miel por Europa.