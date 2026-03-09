Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, sufrió incidente en plena luna de miel

Desde que el pasado 22 de febrero contrajo matrimonio con Jhonny Rivera, Jenny López ha recibido la atención de diferentes usuarios de Internet que desean conocer detalles de su vida como marido y mujer, tal es el caso de dónde vivirán y qué países visitarán durante su luna de miel, la cual está programada para iniciar formalmente luego de su gira por España.

Qué le pasó a Jenny López en su luna de miel con Jhonny Rivera

A través de una historia de Instagram, la joven dio a conocer que perdió una de sus maletas mientras realizaba su viaje internacional. Aunque aseguró que, afortunadamente no había nada de mayor importancia allí, sí detalló que esta situación la pone en aprietos teniendo en cuenta que muy pronto terminarán sus compromisos laborales y empezarán a disfrutar de sus vacaciones.



"Cómo les parece que llegamos acá a Madrid, todos los equipos bien, las maletas de todos los muchachos bien y no llegó una maleta mía. Tengo una maleta mía color negra (...) No había más que ropa y zapatos que obviamente es un descuadre ni el berraco", comentó en medio de la plataforma.





Luego de unos días, la joven artista volvió a pronunciarse sobre el tema en la misma red social, asegurando que una persona cercana le ayudará a recuperar sus objetos de valor: "Bueno, la maleta se quedó en Bogotá, pero como nosotros estamos de gira, antier estuvimos en Valencia, ayer y hoy en Barcelona entonces como que no ha habido un punto fijo. Alguien que va a venir de Colombia me va a hacer el favor de traerla, así es que apareció gracias a Dios", comentó en la citada red social.

Los dos cantantes están de celebración debido a la gran acogida que ha tenido su gira en el exterior, pues han logrado tener sold out no solo en Madrid, sino también en Barcelona. Asimismo, han mostrado que su equipo de trabajo los han hecho sentir especiales con su unión marital, pues los recibieron con una torta de bodas que tenía sus fotos y mostraba lo mucho que se han crecido desde que decidieron darse una oportunidad en el amor.

