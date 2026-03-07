Jenny López reveló problemas en su luna de miel con Jhonny Rivera: “Estoy preocupada”

Publicidad

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, perdió su maleta de luna de miel en Madrid

Parece que la joven está pasando por un contratiempo en Madrid y por eso les advirtió a sus seguidores que durante los próximos días aparecerá usando algunas prendas iguales en todas sus fotografías.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 7 de mar, 2026
Jenny López perdió su maleta de la luna de miel.