Jenny López reveló problemas en su luna de miel con Jhonny Rivera: “Estoy preocupada”

Jhonny Rivera y Jenny López se casaron el 22 de febrero en Arabia, Risaralda. Han pasado un poco más de 10 días desde que juntos dijeron “sí, acepto” y ya están de luna de miel en Europa, no solo viajando como pareja, sino con sus equipos, pues están haciendo una gira en el viejo continente.

De hecho, hace unos días, el intérprete de ‘Soy Soltero’ lanzó algunos comentarios jocosos sobre el clima que están enfrentando, ya que en Madrid está haciendo bastante frío y ellos esperaban disfrutar de un clima ligeramente diferente durante los primeros días del viaje en el que fortalecerán su amor.

Jenny López perdió su maleta en su luna de miel

Parece que no solo el clima les ha causado problemas, pues Jenny López hizo una confesión sobre un nuevo problema que están teniendo al iniciar su viaje. Y es que, al llegar a Madrid, España, todos sus músicos, incluyendo a Jhonny Rivera, recibieron sus maletas en perfecto estado, sin embargo, la historia de la joven es distinta.





La intérprete no recibió la maleta en la que precisamente llevaba toda su ropa del día a día, lo que usaría durante la semana y también sus looks de la luna de miel, sobre el tema explicó: “No había nada de valor, solo ropa, vestidos de baño y zapatos que son un descuadre (…) estoy con estos tenis y voy a salir con esto en todas las fotos mientras compro otros”, les advirtió a sus seguidores.

Adicionalmente, mencionó que ya hizo todos los trámites con la aerolínea para recuperar el equipaje o saber de su paradero, sin embargo, hasta el momento de las historias no había recibido una respuesta. La joven explicó que la posibilidad de que una persona, sin intención, se confundiera y se llevara su maleta en el aeropuerto también es grande, por lo que sigue esperando.

Luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López

Vale la pena mencionar que la pareja de artistas también visitará otras ciudades de España como Valencia y Barcelona, donde tienen conciertos programados. De la misma forma, cuando terminen con sus compromisos laborales, aseguraron que viajarán a otros lugares. Al parecer, Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia están en su lista de lugares del mundo a los que irán como recién casados.

