¿Sofía Vergara es mexicana? respuesta viral de la actriz a fan que confundió su nacionalidad

No cabe duda de que Sofía Vergara es una de las mujeres más bellas del mundo y también una de las colombianas más exitosas internacionalmente. Recientemente, su presencia en la Semana de la Moda en París no pasó desapercibida, sin embargo, más allá de sus deslumbrantes atuendos, la actriz se volvió tendencia por un particular momento que quedó registrado en video.

Todo ocurrió cuando un fotógrafo, con la intención de halagarla y darle una bienvenida a la "Ciudad de la Luz", empezó a filmarla mientras ella ingresaba a un exclusivo establecimiento. En el clip, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se observa a la barranquillera luciendo un look ‘total black’ y acomodándose el cabello con la elegancia que la caracteriza, mientras la cámara la sigue de cerca en su recorrido.



Sofía Vergara aclara que es colombiana

“Hola Sofía, señorita Vergara, te ves muy bella, bienvenida señorita. La mexicana”, dice el hombre y, al escuchar que confundían sus raíces, la protagonista de Griselda no dudó en reaccionar. Sin detener su paso, pero con firmeza, se dirigió al fotógrafo para corregirlo de manera directa y contundente: “colombiana”, sentenció la actriz.

Ante la aclaración, el hombre intentó corregir lo dicho de inmediato respondiendo: “Ah, la colombiana, perfecto”, esto, mientras se escuchaban algunas carcajadas de fondo por parte de los testigos que presenciaron la sutil, pero clara aclaración de la estrella de Hollywood.

El momento se ha hecho viral en redes sociales y muchos han señalado la manera en la que se refirió al hombre, no obstante, otros la han felicitado por aclarar sus raíces de manera pública y presumir que es originaria de Colombia.

Tras este episodio, la actriz cerró su paso por la capital francesa con nostalgia. A través de sus redes sociales, se despidió de la Semana de la Moda compartiendo varias instantáneas y confesando a sus millones de seguidores que se sentía triste por abandonar París.