Esta es la famosa marca de zapatos que Sofía Vergara empezó a usar tras una cirugía de rodilla

La actriz, empresaria e ícono de la moda colombiana, Sofía Vergara, se une a Skechers, la reconocida marca internacional de calzado, como su nueva embajadora. Conocida por su estilo único y su carisma dentro y fuera de la pantalla, Vergara impulsará una visión del calzado donde la comodidad y la moda van de la mano.

"No hago nada si no creo en ello y realmente creo en Skechers. Llevo usando Skechers por más de un año y han cambiado completamente la forma en que pienso sobre las zapatillas. No solo son cómodas, son elegantes, con estilo y combinan fácilmente con todo lo que tengo en mi clóset. Por eso esta colaboración se sintió tan natural", afirmó la artista.



La historia comenzó tras una cirugía de rodilla. Vergara buscaba un calzado que le ofreciera comodidad sin sacrificar estilo, y así llegó a probar varios pares de Skechers en un centro comercial. Tras meses de uso, incorporándolos a su rutina diaria, descubrió que su equipo ya estaba en conversaciones con la marca.

Ahora, como el nuevo rostro de Skechers, Sofía protagonizará una campaña global que celebra el estilo, la versatilidad y la comodidad, valores esenciales de la marca. La campaña destacará las icónicas siluetas Hands-Free Slip-ins y Glide-Step.



"Sofía encarna todo lo que representa Skechers: audacia, confianza y comodidad sin compromisos. Aporta una energía fresca a la marca, y su pasión por el diseño se verá reflejada en todo lo que hagamos juntos", señaló Michael Greenberg, presidente de Skechers.

La noticia llega en un momento importante para Vergara, quien con su interpretación en Griselda se convirtió en 2025 en la primera latina nominada al Emmy a Mejor Actriz Protagónica en Serie Limitada o Antológica, un reconocimiento que refuerza su presencia internacional sin perder su vínculo con Colombia.

Con más de 50 millones de seguidores y un reconocimiento global que abarca desde Hollywood hasta Barranquilla, Sofía Vergara aporta una presencia incomparable al legado de Skechers, que siempre ha trabajado con figuras queridas por diversas generaciones.

Esta colaboración marca el inicio de una nueva etapa donde la moda sin esfuerzo y la comodidad cotidiana se encuentran en un solo paso. Para conocer más sobre la marca en Colombia, visita: @skechers_colombia.

Acerca de Skechers Colombia y SKECHERS U.S.A., Inc.

Skechers Colombia es una subsidiaria de Skechers U.S.A., Inc., La compañía de la tecnología y la comodidad, con sede en el sur de California. Skechers diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de calzado, ropa y accesorios para estilo de vida y rendimiento para hombres, mujeres y niños. Las colecciones de la compañía están disponibles en 180 países y territorios a través de tiendas por departamento, tiendas especializadas y directamente al consumidor en skechers.com y aproximadamente 5.300 tiendas Skechers alrededor del mundo. Como empresa Fortune 500, Skechers gestiona su negocio internacional a través de una red de subsidiarias propias, socios de empresas conjuntas y distribuidores.