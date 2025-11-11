En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participantes  / Valkyria

Valkyria

Tiene 30 años, es campeona del 'Desafío The Box 2022', representa a Neiva y se desempeña como deportista de alto rendimiento en lucha olímpica con amplia trayectoria en el extranjero.

