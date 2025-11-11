Ganadora del 'Desafío The Box 2022' junto a Ceta; referente físico y emocional dentro del juego. Deportista de alto rendimiento en

lucha olímpica con amplia trayectoria internacional. Gestora de iniciativas deportivas locales como la Media Maratón Bambuquera.

Actualmente está recién separada y divorciada, por lo que volvió a vivir con sus padres; se declara “cero despechada”. Regresa al Desafío con una misión doble: competir para su gente y liderar sin volverse “regañona”, recordando que los nuevos… Son nuevos.



En 2025 contó públicamente que le robaron 30 millones tras su triunfo; si gana de nuevo, quiere hacer caridad, invertir en una empresa y celebrar su soltería con un gran viaje.

