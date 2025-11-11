Cuándo es el Concurso Nacional de la Belleza: fecha y hora de la coronación

Todo está listo para elegir a la Señorita Colombia 2025 en Cartagena este noviembre, así lo dio a conocer el Concurso Nacional de la Belleza a través de redes sociales. Las 26 candidatas llegaron a 'La Ciudad Amurallada' dispuestas a todo por quedarse con la corona por la que han estado trabajando por meses.

Mira también: Actual Miss Universo abandonó evento en apoyo a Miss México: "Es más que irrespetuoso"



Cuándo y a qué hora es el Concurso Nacional de la Belleza 2025

De acuerdo con la programación, el domingo 16 de noviembre se realizará la elección Reina de la Policía de 8:00 a.m. a 10 a.m. en el Hotel Hilton y el desfile elegancia primatela y traje de baño de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Hotel Hilton.

La elección y coronación, por su parte, se realizará el lunes 17 de noviembre desde las 8:00 p.m. en el Centro Internacional de Convenciones, Hotel las Américas; por lo que los fanáticos podrán corectarse a la transmisión en vivo que realizarán en redes sociales y por el Canal 1.



Publicidad

Mira también: Rafael Dudamel no apoyaba a Amanda Dudamel para que fuera Miss Venezuela: "Era un retroceso"

Asimismo, el martes 18 de noviembre se llevará a cabo la rueda de prensa de la Señorita Colombia y corte real 10:00 a.m. en el Hotel Hilton.



Quién entrega la corona en el Concurso Nacional de la Belleza

Catalina Duque Abréu fue elegida como Señorita Colombia en 2024. La joven nació en Miami, Florida, Estados Unidos, el 20 de septiembre de 1999 y ganó el concurso luego de representar satisfactoriamente el departamento de Antioquia. Tras quedarse con la corona, obtiene la posibilidad de competir en Miss International 2025, que se realizará el 27 de noviembre en Japón.

Publicidad

Mira también: Miss Estonia llegó al aeropuerto en caja de Barbie lista para competir en Miss Universo

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 50 mil seguidores y muestra otros proyectos en los que trabaja, tal es el caso de The Golden Club Podcast.

Durante su desempeño como embajadora de la belleza protagonizó un escándalo por supuestamente haber dejado tirada la corona; sin embargo, concedió une entrevista en 'La Red' a inicios de año donde explicó que tuvo que enfrentar un problema de salud de su padre y que se mantuvo alejada de los medios para protegerlo de las críticas; sin embargo, aclaró que estaba de regreso para cumplir de lleno con sus funciones.